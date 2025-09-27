Hrvatska carina zaplijenila Picassa i flotu luksuznih auta! Nije im promaknulo ni dvostruko dno...

Potražni psi Carine pomažu pronaći skrivene predmete u tajnim pretincima, kao i u sumnjivim vozilima.

Carinski službenik Marijan Cahun pokazao nam je hladnjaču koja naizgled izgleda kao svaka druga. "Ali prerađena je i na njoj je napravljena hidraulična rampa koja krijumčarima omogućuje ulazak u dvostruko dno", pojasnio nam je "kvaku".

Psi su pomoć, ali bez tehnologije – videonadzora, digitalnih vaga te pet posebnih rendgenskih jedinica za skeniranje pošiljki – ne ide.

Službena je tajna gdje su stacionirane.

Carinski službenik Goran Alerić pojašnjava kako tehnologija radi: "Uređaj je u stanju snimiti cjelokupno vozilo, pošiljku, konstrukciju i sav sadržaj bez otvaranja."

U sustavu radi 2.600 carinika; na graničnim prijelazima njih je tisuću svakoga dana. Čuvaju najveću vanjsku granicu EU i kažu da imaju dvostruko više teretnog prometa nego Poljska.

Fokus na drogama i duhanu

Ravnatelj Carinske uprave ističe da su najviše fokusirani na droge i duhan, kao i da oni zaplijene 80 posto svih narkotika. Ovih su dana dobili i dodatni zadatak – pojačano pratiti krijumčare zbog afričke svinjske kuge.

Za sada – ništa nisu pronašli. Mario Demitrović, ravnatelj Carinske uprave, dao nam je detalje: "Što se tiče redovitog carinskog i veterinarskog postupanja na graničnim prijelazima, takve su šanse za krijumčarenje minimalne. Što se tiče izvangraničnog, ilegalnog postupanja, takve šanse uvijek postoje sa svakom robom, pa tako i s ovom."

Kako rade, provjerio je na graničnom prijelazu Bregana i premijer Andrej Plenković.

Pokazali su mu s kakvom opremom raspolažu i svoje najveće zapljene. Nadležni ministar pohvalio se prošlogodišnjom zapljenom 25 tona duhana, dok je ove godine dosad pronađeno devet tona.

Tu su i luksuzni automobili, modni predmeti, pa čak i jedan Picasso, za koji je vrlo vjerojatno utvrđeno da je izvoran. Ministar financija Marko Primorac otkrio je što se radi sa zaplijenjenom robom: "Zaplijenjeni predmeti koji su predmet sudskih postupaka ostaju na čuvanju i s njima se postupa po presudama. Ako se radi o duhanu i psihoaktivnim tvarima, oni se uništavaju."

Carina puni oko 10 posto državnog proračuna. Naplatom trošarina i posebnih poreza riječ je o godišnjem iznosu od 3,2 milijarde eura.