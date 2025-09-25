Jeste li čuli kad za staklene jegulje? Vrijede milijarde eura! Pogledajte 'ulov' policije i Europola

Međunarodna policijska operacija usmjerena na suzbijanje krijumčarenja ugroženih staklenih jegulja otkrila je kriminalne mreže koje su u velikim razmjerima izvozile ovu vrstu iz Europe prema Aziji.

Tijela iz 21 zemlje diljem Europe i šire udružila su snage s Europolom kako bi usmjerila djelovanje na organizirane kriminalne skupine. Najnovija faza Operacije LAKE, koja se provodila od listopada 2024. do lipnja 2025., otkrila je mreže krijumčarenja velikih razmjera i poremetila protok živih jegulja namijenjenih nezakonitim farmama u Aziji.

Operacija je dovela do 26 uhićenja i 22 tone zaplijenjenih staklenih jegulja. Inspekcijski nadzori provedeni su više od 16 tisuća puta diljem Europe, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

Organizirani kriminal u središtu krijumčarenja

Istraživanja su otkrila da je trgovanje vodilo nekoliko organiziranih kriminalnih skupina. Državljani EU-a nabavljali su jegulje putem ribarskih poduzeća, dok su državljani Azije upravljali rutama krijumčarenja izvan Europe.

Nakon što su izašle izvan EU-a jegulje su uzgajane na farmama i prodavane na globalnom tržištu kao legitimni riblji proizvodi. Europolove obavještajne službe procjenjuju da se svake godine prokrijumčari do 100 tona staklenih jegulja, što u vršnim godinama generira 2,5 do 3 milijarde eura.

Navedeno crno tržište ne samo da predstavlja prijetnju za ugroženu vrstu, već i potiče niz kriminalnih radnji, od utaje poreza i prijevara povezanih s hranom do krivotvorenja dokumenata i pranja novca.

Foto: Ravnateljstvo Policije

Krijumčari se oslanjaju na lažnu dokumentaciju

Krijumčari su se uvelike oslanjali na lažnu dokumentaciju kako bi prikrili svoje aktivnosti, krivotvoreći evidenciju ulova i izmišljajući primatelje pošiljki da bi izbjegli provjere i izvezli više tona živih jegulja iz Europe svake godine.

Operacija pod nazivom LAKE jedna je od najdugovječnijih akcija Europola usmjerenih na borbu protiv kriminala nad okolišem. Od svoga pokretanja prije nekoliko godina rezultirala je s više od 850 uhićenja te spriječila krijumčarenje ili omogućila zapljenu ukupno 109 tona staklenih jegulja.

U najnovijoj fazi, osim zemalja članica Europske unije, sudjelovale su i Kanada, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Albanija i Gruzija, a operaciji su se pridružile i europske institucije poput Eurojusta, Europske komisije i ureda za borbu protiv prijevara OLAF. Europol je koordinirao aktivnosti, pružao analitičku i obavještajnu podršku te sudjelovao u operacijama na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'