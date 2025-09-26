Ministrica Hrstić otkrila plan za spas zdravstva: Gotovo 3700 specijalizacija u pet godina, najviše za ove liječnike

U jeku sve glasnijih upozorenja o nedostatku liječnika, posebice onih obiteljske medicine koji predstavljaju temelj zdravstvenog sustava, Ministarstvo zdravstva izlazi s ambicioznim petogodišnjim planom. Ministrica zdravstva Irena Hrstić u razgovoru za RTL Danas predstavila je strategiju kojom se planira popuniti kritične praznine u sustavu, naglasivši kako budućnost liječenja pacijenata leži u motiviranju, a ne tjeranju mladih stručnjaka u ruralne i manje dostupne krajeve.

Plan, koji uskoro kreće u javno savjetovanje, predviđa dodjelu čak 3699 specijalizacija u idućih pet godina, s jasnim fokusom na najugroženije grane medicine.

Obiteljska medicina kao prioritet, slijede pedijatri i hitnjaci

Prema predstavljenom planu, najveći broj specijalizacija, njih čak 450, bit će usmjeren upravo na obiteljsku medicinu, granu koja se već godinama suočava s odljevom kadra i velikim brojem liječnika pred mirovinom. "Kada govorimo o liječnicima obiteljske medicine, njih par stotina nedostaje kada govorimo pro futuro zato što oni odlaze u mirovinu", pojasnila je ministrica Hrstić, dodajući kako je cilj novim specijalizacijama na vrijeme nadomjestiti te odlaske.

Odmah iza obiteljske medicine, prioritet su pedijatrija i hitna medicina, područja koja su također pod velikim pritiskom. Ministrica ističe kako u sustavu već sada postoji oko 700 otvorenih specijalizacija na razini primarne zdravstvene zaštite, koje uključuju i ginekologiju. "To su brojke koje očekujemo da u ovom trenutku trebamo nadopuniti kroz sljedećih pet godina i ja očekujem da ćemo to uspjeti, odnosno moramo napraviti sve da uspijemo," odlučna je Hrstić.

Kako privući liječnika na otok ili u Liku?

Jedno od ključnih i najosjetljivijih pitanja jest kako popuniti ambulante u ruralnim sredinama, na otocima i u drugim manje atraktivnim područjima. Na pitanje kako planira "natjerati" mlade liječnike na rad u tim sredinama, ministrica Hrstić nudi promjenu paradigme.

"Ja bih prvo malo promijenila narativ, pa ne bih rekla o tjeranju, nego o motivaciji," izjavila je. Prema njezinim riječima, rješenje leži u sinergiji Ministarstva i jedinica lokalne samouprave koje najbolje poznaju potrebe i mogućnosti svog kraja.

Kao dobar primjer navela je Veliku Goricu, gdje je gradonačelnik financijskim mjerama i mjesečnim dodacima na plaću uspio riješiti problem nedostatka pedijatara. "To je upravo ono što pokušavam naglasiti," rekla je Hrstić. "Moramo jasno detektirati što mladog liječnika, ili liječnika srednje životne dobi, može motivirati da dođe raditi na otok, u Liku, Slavoniju... To je dinamičan proces, jer motivirajući uvjeti nisu isti danas kao što su bili kad sam ja imala 30 godina."

Ministrica je dodala kako ne očekuje nezadovoljstvo mladih liječnika novim planom jer on nudi širok spektar mogućnosti – od specijalizacija za primarnu zaštitu do onih bolničkih. "Ja mislim da za svakoga ima mjesta," poručila je, pozivajući sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje.

Slučaj Zadar: Ministarstvo čeka izvješće

Osim strateških planova, ministrica se osvrnula i na konkretan slučaj iz Opće bolnice Zadar, gdje djetetu liječnici navodno nisu izvadili komadić plastike iz grla. Potvrdila je da je Ministarstvo zatražilo očitovanje ravnatelja te da je bolnica, nakon zaprimljene pritužbe, još sredinom rujna pokrenula unutarnji nadzor. "U ovom trenutku ja nemam informaciju je li unutarnji nadzor završen," kratko je izvijestila ministrica.

Novi plan specijalizacija nedvojbeno predstavlja korak naprijed u borbi protiv "kadrovske suše" u hrvatskom zdravstvu. Ipak, njegova će stvarna učinkovitost ovisiti o provedbi na terenu i sposobnosti sustava da, osim brojeva na papiru, liječnicima ponudi stvarne i trajne motive za ostanak i rad, pogotovo ondje gdje su najpotrebniji.