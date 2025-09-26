Hristo Stoičkov pred kamerom RTL-a govorio o Zlatnoj lopti i našem Modriću

LEGENDA IMA RIJEČ /

Počeo je najveći regionalni sportski simpozij u susjednom Sarajevu - 14. Simposar. Kroz tri dana, ponajveća sportska imena dijelit će iskustva s terena i izvan njega ali i govoriti o svim aktualnim problemima i izazovima u razvoju sporta u regiji. Hrvatsku će zastupati jake snage. Govorit će bivši reprezentativci Niko Kranjčar, Aljoša Asanović, Joško Jeličić, a u delegaciji su još i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i direktor A i U 21 reprezentacije, Stipe Pletikosa. U tom društvu i legendarna Zlatna lopta, bugarski nogometaš Hristo Stoičkov.

Stoičkov, jedini osvajač Zlatne lopte s Balkana uz Luku Modrića, je porazgovarao s reporterom RTL Danas Borisom Jovičićem.

Stoičkov je govorio i o našem Modriću, a što je točno rekao, pogledajte u videu.