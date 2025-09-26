NITKO KAO ON /

Modrić zaludio Talijane: Luka je hit i ovo je dokaz

Foto: Profimedia

Modrić u Milanu ima status božanstva

26.9.2025.
19:43
SPORTSKI.NET
Luka Modrić (40) ovoga je ljeta, nakon više od desetljeća u Real Madridu, preselio u Italiju i potpisao za Milan.

Na 'Čizmi' je dočekan kao prava zvijezda i visoka očekivanja opravdao je izvedbama na terenu. Sjajno se snašao i vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača Milana.

Uz to je Modrić i jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji, igrača među navijačima, a tome u prilog idu podaci o prodaji dresova s njegovim imenom na leđima.

Gazzetta dello sport objavila je da je Lukin dres s brojem 14 na leđima bio najprodavaniji od dresova svih igrača ove sezone.

Prodaja dresova općenito je porasla ove sezone, a kao hit se pokazao treći dres žute boje, čija je prodaja porasla čak 44% u usporedbi s istim razdobljem lani.

