Talijanski komentator u transu zbog Luke Modrića: 'Profesoreeeeee'

Luka Modrić ponovno je briljirao u dresu Milana. U gostujućoj pobjedi nad Udineseom (0:3) bio je jedan od najbolje ocijenjenih igrača utakmice četvrtog kola Serie A.

Prema Sofascoreu zaslužio je ocjenu 7.7, a svojim potezima oduševio je i legendarnog talijanskog komentatora Maura Sumu. Posebno je zapela za oko akcija kada je okrenuo protivnika i poslao precizan dugi pas na drugu stranu terena uz riječi komentatora: “Profesor, majstor…” Poslušajte sami!

Kapetan Hrvatske igrao je do 81. minute, a prilikom izlaska s terena doživio je ovacije cijelog stadiona, scena kakva se igraču Milana nije dogodila punih 16 godina.

Nakon četiri kola Milan ima devet bodova i drži drugo mjesto iza vodećeg Juventusa.

