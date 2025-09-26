‘MALI’ I MIKROSKOPI /

Beroša terete za 75.000 eura mita: HDZ šuti, oporba traži odgovornost

Svoju ulogu u aferi Mikroskopi, deset mjeseci nakon izlaska iz zatvora, bivši ministar Vili Beroš uskoro bi trebao iznijeti na sudu. Na jutrošnjoj sjednici optužnog vijeća nije se pojavio. Pod povećalo istražitelja došao je zbog poruka, a USKOK ga tereti da je za preplaćene medicinske uređaje primio 75 tisuća eura mita.

U porukama se spominje nadimak „mali“; Beroš, međutim, tvrdi da ga nitko nije tako zvao. Dok oporba traži odgovornost, HDZ ostaje bez komentara.

O svom bivšem ministru i još uvijek članu stranke – bez komentara. Više pogledajte u prilogu Marine Brcković

26.9.2025.
19:42
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Afera Mikroskopi
