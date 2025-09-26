Kada će građani moći sami birati od koga kupiti plin i hoće li biti jeftinije? 'Tržište radi svoje'

Prošle zime gotovo 1500 kućanstava u Bjelovaru nije primalo račune za plin od svog novog javnog opskrbljivača. Problem je bio što su na zajedničkim kotlovnicama, pa račun nije bio podijeljen na vlasnike stanova.

"Bilo je prilično kaotično. Zapravo grijanje nije došlo pod upitnik, ali kako će nam doći računi, kako ćemo sve to skupa platiti? Mi smo samo htjeli račune za grijanje", priča nam predstavnica suvlasnika iz Bjelovara, Rinalda Petani Pažin.

Opskrbljivač EON nije htio poslovati bez posredničke firme. Što to znači, govori Ina Zeman, druga predstavnica suvlasnika: "Uslijed čega bi nama cijena grijanja poskupila 50 posto pa čak do 70 posto. Mi smo se pobunili protiv toga i tražili cijene koje su bile kod ranijeg opskrbljivača".

EON nam se nije očitovao na upit o bjelovarskoj situaciji. Problem za 1500 kućanstava dugoročno je riješen kada se u početkom rujna pojavio tržišni opskrbljivač, Gradska plinara Zagreb Opskrba, koji nema problem s podjelom računa. Cijena je ostala ista.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak uključio se u rješavanje problema: "Gradska plinara Zagreb po mojim saznanjima nudi tu uslugu i svim ostalim kućanstvima, u Bjelovaru je 16 tisuća kućanstava. Dakle tržište radi svoje i to je možda najpoštenije u ovoj priči".

Niže cijene za građane?

Kakva je situacija na tržištu plina pitali smo HERA-u. U Hrvatskoj je registrirano 39 opskrbljivača plinom i svi mogu nuditi uslugu kućanstvima, ali to ne rade. Od 27 distribucijskih područja, na njih 17 samo je javni opskrbljivač, što znači da građani nikog drugog ne mogu izabrati. Dok na 10 područja postoje i javni i tržišni opskrbljivači. U Zagrebu su dva, GPZO I Međimurje-plin.

"Jedna ovakva tržišna utakmica je dobrodošla, da građani mogu izabrati boljeg opskrbljivača. Mi smo na područje grada Zagreba došli ne da budemo jednu godinu, nego da budemo opskrbljivač koji želi dugoročno ostati na području Grada Zagreba", priča nam direktor Međimurje-plina, Nenad Hranilović.

Prije godinu dana u Zagrebu se odigrala plinska bitka, nakon što je Međimurje-plin na natječaju dobilo javnu uslugu opskrbe. GPZO je onda krenuo u tržišnu borbu i osigurao gotovo 80 tisuća kupaca više od njih. Oba opskrbljivača ponudila su građanima nešto nižu cijenu.

Jeronim Tomas, direktor GPZO-a, poručuje da od 2027., kada istekne javna usluga, slijedi deregulacija tržišta I svi će biti na tržištu pa dodaje da će to značiti niže cijene za građane: "To je bolje i za kupce, to je bolje i za nas. Svi ćemo se boriti na tržištu, to je zdrava konkurencija".

Stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu da tek treba pričekati hoće li doći do potpune liberalizacije, odnosno da bi HERA mogla zadržati javnog opskrbljivača zbog loše geopolitičke situacije.