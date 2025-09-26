Policija upozorila gdje vreba prava opasnost: 'Najčešće stradavaju u autima svojih bližnjih'

Akcija "Poštujte naše znakove", koja već tri desetljeća educira najmlađe o sigurnosti u prometu, obilježila je svoj 30. rođendan. Kroz veselu i edukativnu atmosferu, prvašići su učili o prometnim pravilima, upoznavali prometne znakove, družili se s policajcima i vatrogascima, a posebno ih je razveselila vožnja autićima i predstava "Đak veseljak i prometni znak."

Ova dugogodišnja kampanja usmjerena je na podizanje svijesti o važnosti zaštite djece u prometu. Cilj joj je naučiti djecu osnovnim pravilima sigurnog kretanja, ali i potaknuti odrasle da budu odgovorniji u prometu.

Podaci pokazuju koliko je ova tema ozbiljna – prošle je godine u prometnim nesrećama stradalo čak 668 djece, od kojih je osmero izgubilo život.

Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa, istaknuo je da najmlađi najčešće ne stradavaju kao pješaci, kako se često misli, već kao putnici u automobilima svojih roditelja, baka i djedova.

"A jedan od razloga zašto oni stradavaju je taj da nisu bili propisno smješteni u vozilu. Voze se na sve načine – na prednjem sjedalu, nevezani, između zadnjih sjedala – i kada dođe do prometne nesreće, posljedice su često puno teže," upozorava Mataija.

Iz policije apeliraju na roditelje da budu pozitivan primjer u prometu jer djeca često oponašaju njihovo ponašanje. Pravilno vezivanje sigurnosnog pojasa i korištenje dječjih sjedalica može spasiti život.