Kaštela upisana na kartu svjetski poznatih Camino hodočašća: 'Brata je nosila na ramenima'

Kaštela su upisana u europsku Camino mrežu sv. Jakova, a u Šibeniku će u petak dobiti i službeni certifikat. Od crkvice sv. Jurja Mučenika u Kaštel Sućurcu, zadnje subote u lipnju, oko 200 hodočasnika pratilo je strelice i pješačilo deset kilometara do crkve Blažene Marije Terezije u Štafiliću. Put je pratio molitvu, pjesmu i druženje, a završio zajedničkim ulaskom u crkvu.

„Na tom Caminu bilo je ljudi od 5 godina do 75 godina, sa štakama i bez štaka. Neki su trčali, a neki su se, da tako kažem, vukli, ali smo svi zajedno išli i bili potpora jedni drugima, kao što je to običaj na zajedničkim hodočašćima. Bilo je tu i molitve krunice, i duhovnih nagovora, ali i upoznavanja ljudi iz Kaštela i onih koji nisu,“ opisuje Mirko Varga-Ljubić iz Bratovštine sv. Jakova Hrvatska.

Nova staza upisana je u europsku Camino mrežu sv. Jakova, a među onima koji su je prvi puta zajedno prošli bila su i braća Frane i Ivan Bikić sa svojim obiteljima.

„Bilo mi je dobro, lijepo sam se osjećao i sve mi je bilo okej… Malo mi je bio problem toliko šetat, ali mi je bilo dobro,“ iskreno je priznao Frane. Ivan dodaje: „Bilo je fora vidjeti neke bake sa štakama i protezama i što je brata sestra nosila na ramenima.“ Na hodočašću nisu sudjelovali samo građani Kaštela, već i vjernici iz svih dijelova Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine.

Certifikat iz Šibenika

Kaštela će sutra i službeno dobiti potvrdu o pripadnosti mreži Camino puteva. U katedrali sv. Jakova u Šibeniku uručit će im se certifikat Federacije Camino Europe Compostela.

„Udijelit će ih predsjednik federacije Pascal. To znači da je ovaj dio Hrvatske upisan u Camino mrežu puteva. Ispunjava sve uvjete – od samog terena, udaljenosti, mogućnosti noćenja, hrane i vode za hodočasnike. Certifikat naravno ima i rok trajanja pa ga treba održavati kako bi uslijedio i sljedeći,“ pojašnjava voditeljica projekta Camino Central Dalmatia, Marija Pažen.

Upisom Kaštela na Camino kartu, uz Imotski, Trilj, Sinj te općine Dugopolje, Klis i Seget, središnja Dalmacija postaje nova točka duhovnog i kulturnog hodočašća.

„Mislimo da su Kaštela i cijela srednja Dalmacija izvrsna destinacija i za pješačenja. Imamo što ponuditi – od kulturne do sakralne baštine,“ naglašava Nada Maršić, direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela.

Camino putovi u Hrvatskoj temelje se na povijesnim dokumentima koji potvrđuju postojanje hodočasničke tradicije još od 1203. godine. „Svi smo u školi učili Danteovu Božanstvenu komediju i spominjemo samo pakao – a u paklu se nalaze i pape i biskupi i svi. Nikad nisam čuo, dok nisam otišao u Italiju, da se u Božanstvenoj komediji u raju spominje Hrvat hodočasnik u trećem krugu raja,“ ističe Varga-Ljubić.

Camino u Kaštelima tako je dobio svoju dušu. Uz zajedništvo, molitvu i pjesmu, sigurno je da će u godinama koje dolaze privlačiti sve više hodočasnika.