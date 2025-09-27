GRANICE POD POVEĆALOM /

Blago krijumčara u rukama carine: Među zaplijenjenima i originalni Picasso, duhan, droga...

Potražni psi Carine pomažu pronaći skrivene predmete u tajnim pretincima, kao i u sumnjivim vozilima.

Carinski službenik Marijan Cahun pokazao nam je hladnjaču koja naizgled izgleda kao svaka druga. "Ali prerađena je i na njoj je napravljena hidraulična rampa koja krijumčarima omogućuje ulazak u dvostruko dno", pojasnio nam je "kvaku".

Psi su pomoć, ali bez tehnologije – videonadzora, digitalnih vaga te pet posebnih rendgenskih jedinica za skeniranje pošiljki – ne ide. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić.

27.9.2025.
7:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
