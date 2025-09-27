Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

TEMPERATURE PADAJU /

U unutrašnjosti od jutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, a uz obalu većinom sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 13, a uz obalu između 15 i 19 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, još ponegdje i pretežno oblačno, ali u drugom dijelu dana će sunčana razdoblja biti češća. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura između 17 i 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, rijetko je moguće i malo slabe kiše. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak, a temperatura do najviše 22 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, navečer i u noći na nedjelju će rasti naoblaka, mogući su i pljuskovi. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a sjevernije će jačati bura. Dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva.

U gorju promjenjivo, na sjevernom Jadranu još u početku pretežno sunčano, ali i nestabilno pa je moguć i poneki pljusak. Navečer će se jače naoblačiti pa će kiša i pljuskovi biti nešto češći, lokalno moguće i izraženi. Jačat će bura, a temperatura od 16 u gorju do 25 na moru.