O onome što se sprema hrvatskim svinjama Francis Ford Coppola već snima nastavak Apokalipse danas

VLAJČIĆ U GLAVNOJ ULOZI /

Uoči snimanja filma o tome što se sprema hrvatskim svinjama ministar obrane i napada Ivan Anušić još nije znao da će mu glavnu ulogu preuzeti do sad epizodni glumac David Vlajčić, ali očito su u Glavnom stožeru procijenili da je za rat protiv svinja Vlajčić puno bolji izbor. Naime on najbolje poznaje svinje s obzirom da je još donedavno bio na njihovoj strani. U prvom sukobu sa svinjama 2023. Vlajčić i njegovi suborci iz Domovinskog pokreta žestoko su zastupali prava svinja protiveći se masovnim likvidacijama koje je u sprečavanju širenja svinjske kuge poduzimala tada omražena im Vlada Andreja Plenkovića. Podržavali su i svesrdno poticali seljačke prosvjede o čemu govori i fotografija s prosvjeda održanog 29.svibnja u Retkovcima. Ministar Vlajčić, glavom i bradom, u prvim redovima borbe za svinjska prava.

Na fotografiji se uz Vlajčića ističe i voditelj Centra za mir i nenasilje, Josip Dabro. Inače Vlajčićev angažman u borbi za prava svinja ne treba čuditi, on je po struci pravnik. Svinje su mislile da će ih on dosljedno zastupati u zaštiti njihovih prava, suradnja je tekla na obostranu korist i zadovoljstvo ali u svom svinjcu mu nisu mogle ponuditi nikakvu adekvatnu funkciju pa je Vlajčić otišao u svinjac tamo gdje njegovu diplomu više cijene.

Jer naš ministar poljoprivrede je diplomirao na Pravnom fakultetu u Osijeku koji je poznat po visokim studijskim kriterijima.

Bez 1000 eura nisi mogao ni izaći na ispit a kamoli ga položiti.