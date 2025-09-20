Sjećate se Andrije iz doba korone? Dogurao je do ministra: 'Ima pravo zaposliti kumove i rodbinu'

Ok, ovo maloprije je bio ministar Habijan obrađen uz pomoć umjetne inteligencije, moram to posebno napomenuti jer jedan dio naših gledatelja još uvijek ne vidi razliku između umjetne i prave inteligencije što je posebno došlo do izražaja u prošloj emisiji s g. Nediljkom Gendom i mamom Kukunka i tatom Taranta.

Usprkos jasno vidljivoj oznaci AI u tom prilogu, dosta je naših pratitelja na Facebooku pomislilo da je čovjek stvarno govorio o malome Yu Yu, što je naravno potpuna besmislica ali eto kad se neki ljudi spoje s umjetnom inteligencijom onda i glupa zafrkancija stvarno može izgledati jako uvjerljivo. Zato ćemo ubuduće u takvim slučajevima još jasnije isticati AI oznaku. Ali dok se mi ovdje zafrkavamo s umjetnom inteligencijom i umjetnim ministrima, u Albaniji to rade zaozbiljno.

AI ministrica u Albaniji

Albanija je imenovala prvu ministricu na svijetu koju pokreće umjetna inteligencija, a povjerena joj je upravo ona funkcija u kojoj korupcija najčešće cvjeta – javna nabava. Upoznajte Diellu. Nije političarka, nije lojalna članica stranke, zapravo – nije čak ni čovjek. Ona je sustav umjetne inteligencije, AI robot kojeg je premijer Edi Rama predstavio kao novu albansku ministricu za javnu nabavu. Diella, što na albanskom znači 'sunce', upravljat će i dodjeljivati sve javne natječaje putem kojih vlada sklapa ugovore s privatnim tvrtkama za razne projekte.

Andrija dogurao do ministra

Eee, rekli bismo da je naš Habi ispao puno bolje, bit će da je u javnoj nabavi za albansku ministricu javne nabave bilo i malo korupcije, al' s njom sad sigurno neće biti. Il' je bilo malo i nepotizma jer nabavio ju je premijer Edi Rama, a ona u sebi isto ima dosta Rama.

Ali ni naša Vlada ne sjedi skrštenih ruku. Andrija je, sjećate se u doba korone bio Vladin digitalni asistent za COVID, a u međuvremenu je napredovao i evo dogurao do ministra