Mečka Božana, Seagal, nedostatak platna i papreno skupi murali: Srpska parada u oblaku bijelog dima

VOJSKA NA ULICAMA SRBIJE /

Dok u Hrvatskoj ratujemo protiv svinja u Srbiji je Vojska na ulice Beograda izvela je svoja najmodernija oružja i oruđa a vojne analitičare najviše su impresionirala samohotke i oklopna borbena vozila najnovije ekološke generacije. Stručnjaci još nagađaju o čemu je točno riječ ali po svemu sudeći Srbi su među prvima u svijetu borbena vozila opremili motorima na vodik.

Naime tijekom parade oko njih su se širili oblaci bijelog dima za koji se pretpostavlja da je vodena para koja nastaje sagorijevanjem vodika. Istodobno je desetak građana završilo u bolnici od trovanja ugljičnim monoksidom ali to se ne dovodi u nikakvu vezu sa spomenutim događajem.

Vojna parada bila je prilika da uz suvremenu vojnu tehniku Srbija svijetu predstavi i svoju novu zastavu. Umjesto uobičajene crveno plavo bijele trobojnice srpsko rukovodstvo odlučilo se za svijetlocrveno-tamnocrveno-svijetloplavo- tamno plavo- bijelu peterobojnicu. Zlobnici doduše kažu kako za veliku paradnu zastavu od 50 metara dužine Vojska Srbije nije našla dovoljno platna iste boje pa su je skrpili od svih mogućih nijansi plave i crvene, međutim u kabinetu predsjednika Vučića kažu kako su se nakon gubitka povjerenja kod studenata i građana odlučili približiti LGBTQ+ - zajednici koja se voli zakitititi lijepim šarenim zastavama te se nadaju da će im ovi na idućim izborima uzvratiti ljubav a ako ne, dobit će pendrekom po glavi.

U tu svrhu Aleksandar Vučić je na paradu doveo i majstora borilačkih vještina i hladnog oružja, slavnog glumca Stevena Seagala koji je trebao dati težinu cijelom događaju a sudeći po tome kako izgleda tako je i bilo.

Osim na vojnoj paradi u Beogradu Seagal su pokazali i u šetnji Vrnjačkom Banjom, pa su ga onda odveli da ga pokažu građanima i u Sokobanji, uglavnom vodili su ga po Srbiji kao mečku Božanu, a za kraj su ga nagovorili da se slika sa spomenikom kolegi Bati Živojinoviću u Sopotu. Tu je Seagal konačno malo odahnuo jer ni Bata kao ni on ne liči na sebe pa su dva glumca izrazili duboko međusobno razumijevanje.

Ako se pitate tko je mečka Božana ne znamo ni mi, to je ubacila scenaristica iz Srbije pa nju pitajte.

U međuvremenu Državna revizija u Srbiji pod stavkom “oslikavanje javnih površina” otkrila je kako je Ministarstvo građevine po hrvatski graditeljstva, po narudžbi Vučićevog SNS-a platilo 217 tisuća eura da se po Srbiji ispisuju murali “Kad se vojska na Kosovo vrati.” Nakon uspješne bitke u specijalnom ratu protiv Hrvatske očekuje se da će sad platiti za murale: “Kad virus u Hrvatsku svrati”.