Emotivni Niko Kranjčar: 'Ako je neko volio život i ljude, onda je to bio moj tata'

Hrvatski kapetan Luka Modrić proglašen je najboljim nogometašem regije u 21. stoljeću na sportskom simpoziju Simposar u Sarajevu, dok je nagrada za životno djelo dodijeljena posthumno Zlatku Kranjčaru.

Jedan od najboljih veznjaka svih vremena, nagradu je preuzeo putem videoporuke iz Milana. Otuda se kratko obratio zahvaljujući za ukazano priznanje tijekom manifestacije koju godinama organizira ugledni sportski novinar Sabahudin Topalbećirević.

Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka Kranjčara, legende Dinama i hrvatskog nogometa.

"Ako je neko volio život i ljude, onda je to bio moj tata. Zato mi je jako drago što nas je Baho ovdje okupio, čast mi je primiti ovu nagradu", rekao je Kranjčar u emotivnome obraćanju.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Isto priznanje dobio je i najdugovječniji hrvatski nogometni dužnosnik Zorislav Srebrić.

Među dobitnicima su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić te bivši direktor Dinama i selekcija HNS-a Romeo Jozak.

Posebni gosti događaja bili su legende europskog nogometa Hristo Stoičkov i Jean-Marie Pfaff, dok se videoporukom obratio direktor Real Madrida Emilio Butragueño.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'