Šprajc raspalio po hrvatskim zabraniteljima: 'Dosta jadno, amaterski'

STANJE NACIJE /

Naši zabranitelji ove sezone privukli su dosta pozornosti, zadnje dane ljeta su ustali zbog nekog ljevičarskog festivala na Korčuli, pa je onda zbog njih otkazan i neki festival u Velikoj Gorici, uglavnom dosta se trude ne može se reći ali sve je to onak, dosta jadno, amaterski. Okupi se pet, šest ljudi u crnim majicama i s crnom zastavom pa sad ako ih se organizator prepao otkaže festival, ako nije nikom ništa.

Ostane uspomena na lijepo druženje. Za većinu tih ljevičarskih festivala nitko ne bi ni čuo da nije tih par zabranitelja, kao što ni za njih nitko ne bi čuo da nije tih festivala.

E, ali ajde brajko ti otkaži show Jimmyja Kimmela, jednu od najpopularnijih američkih satiričnih late night emisija, iza koje stoji moćni ABC, iza kojeg stoji još moćniji Disney. E, ali ničija nije gorila do zore.

Istina je voda duboka pa je Trumpova administracija Kimmela odlučila u njoj utopiti. Za egzekuciju je zadužen Brendan Carr, šef američke agencije za telekomunikacije koja televizijama daje i oduzima koncesije. Te kompanije protiv Kimmela mogu to učiniti na lakši način ili na teži način. Tipična rečenica iz mafijaških filmova, koju mrtvo hladno u jednom podcastu izgovara Trumpov šef agencije za koncesije. I Disney je u roku odmah odlučio da nema smisla čekati teži način...