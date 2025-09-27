Talijan pomeo konkurenciju: Bagnaiji pole position na VN Japana

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) startat će u nedjelju s najbolje startne pozicije na Velikoj nagradi Japana, 17. od 22 utrke u MotoGP sezoni, nakon što je u subotu bio najbrži u kvalifikacijama.

Njegov španjolski momčadski kolega Marc Marquez, koji ima priliku osvojiti sedmi svjetski naslov ovog vikenda, startat će s treće startne pozicije.

Nakon što se nekoliko tjedana mučio, dvostruki svjetski prvak (2022., 2023.) izazvao je iznenađenje oborivši rekord staze Motegi i osvojivši svoj drugi 'pole position' sezone, a 26. u karijeri.

Španjolac Joan Mir (Honda) zauzeo je drugo mjesto što je njegov najbolji kvalifikacijski rezultat od VN Portugala 2022.

Marc Marquez, vodeći u svjetskom prvenstvu, na korak je od osvajanja naslova, zahvaljujući trećoj startnoj poziciji.

Njegov brat Alex Marquez (Ducati-Gresini), jedini vozač koji ga još uvijek može spriječiti da osigura sedmi svjetski naslov MotoGP-a, startat će tek s osme pozicije.

Marc Marquez mora osvojiti tri boda više od svog brata ovog vikenda u Motegiju kako bi osvojio naslov i pridružio se talijanskoj legendi Valentinu Rossiju sa sedam svjetskih naslova u Moto GP-ju.

