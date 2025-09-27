Pitali smo pročelnika HGSS-a kakvi su to manji helikopteri koji im trebaju: 'Dobili smo smjer'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'OKRENUTA JE NOVA STRANICA' /

Uz dugački pljesak legendama HGSS-a koji su živote spašavali dulje od 50 godina, Gorska služba obilježila je svečano 75 godina postojanja.

Tijekom sedam i pol desetljeća HGSS je odradio tisuće intervencija, spasio brojne živote i postao ključni dio sustava spašavanja. Velika obljetnica počela je svečanom akademijom u dvorani Vatroslava Lisinskog.

Rođendan se nastavio slaviti i na zagrebačkom Jarunu, gdje su HGSS-ovci pokazali što sve znaju i mogu. Bila je velika terenska vježba spašavanja. Građani su mogli uživati u atrakcijama koje se rijetko viđaju. Poput spašavanja helikopterima, rada potražnih timova s psima, pružanja prve pomoći i zbrinjavanja unesrećenih te prezentacije tehnika speleospašavanja. Posjetitelji su mogli upoznati timove, opremu i način rada spašavatelja.

Danas je ministar Davor Božinović rekao da kreće nova budućnost HGSS-a i ministarstva na spašavanju s manji helikopterima sa vitlom.

Pročelnik HGSS-a Marko Andrić rekao je u razgovoru za RTL Danas da je okrenuta nova stranica. "Dobili smo neki smjer, dozu razumijevanja, ali imamo dosta nepoznanica".

Andrić je pritom objasnio kakvi su to manji helikopteri i zašto im trebaju. Više pogledajte u prilogu.