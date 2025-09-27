Zašto mađarski ministar napada Hrvatsku? Šušnjar: 'Očito u Moskvi dogovara cijene nafte'

S ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom razgovarali smo o najnovijim optužbama iz Mađarske.

Vidjeli smo jutros novi istup mađarskog ministra vanjskih poslova koji je rekao da premijer ne govori istinu i još jednom ponovio da Hrvatska profitira od rata u Ukrajini. Što mu vi odgovarate?

Pa gledajte, ja mogu samo via facti proći činjenice. Gospodin Szijjártó je od početka ruske agresije na Ukrajinu bio više puta u Moskvi nego u jednoj drugoj europskoj prijestolnici, a u Zagrebu nije bio ni jednom. Iz tih stvari se vide njegovi i tj. njihovi poslovni interesi. Očito on tamo dogovara cijene nafte i kupuje rusku naftu, čime posredno financira ruski stroj i rusku agresiju na Ukrajinu. Gospodina Szijjárta pozivam u Hrvatsku. Ja ću mu biti domaćin da zajedno prisustvujemo testiranju kapaciteta JANAF-a. Janaf ima kapacitete za opskrbiti obje rafinerije. Puni kapacitet proizvodnje godišnje, oko 13 milijuna tona. Oni imaju nešto domaće proizvodnje, međutim, ovdje se radi o sasvim nečem drugom.

O čemu se radi po vama? Zbog čega ti napadi na Hrvatsku?

Ovo su njihovi izgovori kako bi mogli kupovati jeftinu rusku naftu. Cijela Europa se opredijelila da neće financirati ruski ratni stroj da će se odmaknuti od ruskih fosilnih goriva. Svi zbog toga trpimo određene posljedice, međutim, oni i dalje trpe benefite tih jeftinih derivata.

Je li se tranzitna naknada za pošiljku nafte povećala od početka od izbijanja rata kao što on tvrdi?

To nije točno. Oni voze jako male količine preko JANAF-a. Što se te količine povećavaju, cijena se smanjuje, što su ugovori dugoročniji, također je cijena niža. Od par renomiranih svjetskih kuća koje ocjenjuju te tarife, mi smo dobili nalaz da su one u skladu sa svim standardima koje vrijede za takve poslove.

Što će prestanak odluke o izuzeću značiti za NIS?

Pa gledajte, to znači da oni više praktično nemaju dobavni pravac za naftu, za preradu nafte u njihovoj rafineriji u Pančevu. Mi kao država i kao Janaf smo dosad bili vrlo konstruktivni, vrlo otvoreni i u suradnji i sa Naftnom industrijom Srbije. Prema State Departmentu davali smo pisma podrške njihovim zahtjevima za izuzeće koje su dosad dobivali. Međutim, očito to izuzeće više neće vrijediti.

Što očekujete dalje? Imamo još neka otvorena pitanja s Mađarima? Tu je i Ina - Mol. Očekujete li da je ovo možda narušio odnos SAD?

Samo bih dodao vezano za NIS, da sam već ranije komunicirao da je naša kompanija Janaf spremna preuzeti ruski udio koji je u NIS-u prvenstveno radi zaštite svojih poslovnih interesa i kapaciteta koji su sada pogonjeni prema NIS-u i kao konstruktivan partner sudjelovati prvenstveno u zaštiti svojih interesa. Nikada ne bi bili partner koji bi imao bilo kakve pretenzije na maloprodajno tržište u Srbiji, ali bi time osigurali i srpskom tržištu sigurnost opskrbe. Tako da mislim da smo vrlo konstruktivni u pristupu rješavanja ovog problema.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hoće li ovo narušiti odnose s Mađarima?

Pa ja pozivam da Mađari dođu, da via facti utvrdimo sve činjenice. Mi smo ih prezentirali i Europskoj komisiji i povjereniku za energetiku, ali isto tako obavijestili smo predsjednika SAD a gospodina Trumpa o našim kapacitetima i mogućnostima. Ne vidim povoda za ovakve izjave osim unutarnjih političkih potreba. Ja ih i ovim putem pozivam da dođu zajedno testiramo te kapacitete i da prestanu s ovakvim izjavama.