EMOTIVNI TRENURAK /

Niko Kranjčar primio nagradu pa govorio o ocu, Dinamu, Hajduku i Luki Modriću: 'Nije iznenađenje'

Hrvatski kapetan Luka Modrić proglašen je najboljim nogometašem regije u 21. stoljeću na sportskom simpoziju Simposar u Sarajevu, dok je nagrada za životno djelo dodijeljena posthumno Zlatku Kranjčaru.  

Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka Kranjčara, legende Dinama i hrvatskog nogometa, i nakon dodjele dao intervju za RTL Danas. S Nikom je razgovarao Boris Jovičić.

"Znam koliko su ga cijenili i voljeli kao nogometaša kao čovjeka prije svega, a i kao izbornika hrvatske reprezentacije. Iznenađenje mi nije", rekao je Niko o svom ocu, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

27.9.2025.
21:05
RTL DANAS
