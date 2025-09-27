Niko Kranjčar primio nagradu pa govorio o ocu, Dinamu, Hajduku i Luki Modriću: 'Nije iznenađenje'

SVAKA ČAST /
Hrvatski kapetan Luka Modrić proglašen je najboljim nogometašem regije u 21. stoljeću na sportskom simpoziju Simposar u Sarajevu, dok je nagrada za životno djelo dodijeljena posthumno Zlatku Kranjčaru.
Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka Kranjčara, legende Dinama i hrvatskog nogometa, i nakon dodjele dao intervju za RTL Danas. S Nikom je razgovarao Boris Jovičić.
"Znam koliko su ga cijenili i voljeli kao nogometaša kao čovjeka prije svega, a i kao izbornika hrvatske reprezentacije. Iznenađenje mi nije", rekao je Niko o svom ocu, a cijeli razgovor pogledajte u videu.