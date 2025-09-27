Tudor se spasio poraza od Jurića, Juventus opasno živio pa osvojio bod

BUNDESLIGA /
Dvoboj 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Juventusa i Atalante, koje vode hrvatski stručnjaci Igor Tudor i Ivan Jurić, završio je remijem 1-1.
Sulemana (45+1) je doveo goste u prednosti, a poravnao je Cabal (78).
Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu.
I Juventus i Atalanta su tako i dalje neporaženi u Serie A ove sezone, torinski je sastav drugi na ljestvici sa 11 bodova, jednim manje od vodećeg Napolija, dok je Atalanta treća s devet bodova.
