OVO JE ZABRINJAVAJUĆE /

Como bez pobjede, Baturina i drugi Hrvati ostali na klupi

Como bez pobjede, Baturina i drugi Hrvati ostali na klupi
×
Foto: Profimedia

Como je trenutno sedma momčad na tablici Serie A

27.9.2025.
18:20
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como i Cremonese su igrali 1-1.

Domaće je u prednost doveo Nico Paz (32), a poravnao je Baschirotto (69).

Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali su na klupi Coma koji je sedmi s osam bodova, jednim manje od petog Cremonesea koji je još uvijek bez poraza.

Vodi Napoli sa 12 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov podijelio svoja razmišljanja za RTL Danas

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO JE ZABRINJAVAJUĆE /
Como bez pobjede, Baturina i drugi Hrvati ostali na klupi