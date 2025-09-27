Como bez pobjede, Baturina i drugi Hrvati ostali na klupi

BUNDESLIGA /
Kovač s Borussijom zadržao korak za Bayernom, Mainz pao u Dortmundu
Como je trenutno sedma momčad na tablici Serie A
U prvoj utakmici 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como i Cremonese su igrali 1-1.
Domaće je u prednost doveo Nico Paz (32), a poravnao je Baschirotto (69).
Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali su na klupi Coma koji je sedmi s osam bodova, jednim manje od petog Cremonesea koji je još uvijek bez poraza.
Vodi Napoli sa 12 bodova.
