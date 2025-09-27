Najviše rangirana Hrvatica u NATO-u o detaljima obrane: 'Posebno se fokusiramo na ove zemlje'

Zbog upada ruskih aviona i dronova na istoku Europe. NATO savez je pokrenuo obrambenu operaciju "Istočni stražar" koja će u punoj snazi biti spremna do Božića.

To uključuje jačanje kopnenih i zračnih sustava obrane, a stalni nadzor obavljat će se i iz svemira. Istodobno, Europska unija planira takozvani zid dronova uz istočnu granicu.

U detaljima obrane Europe, a ekskluzivno razgovaramo s Vlastom Zekulić, direktoricom Strateškog upravljanja u Zapovjedništvu za transformaciju NATO-a i najviše rangiranom Hrvaticom u NATO-u.

Proteklih tjedana sve su češći upadi dronovima i zrakoplovima u zračni prostor zemalja članica NATO a. Koliku opasnost to predstavlja za Europu?

Rusija provocira i testira. Naravno, žele vidjeti koliko su jake NATO obrane, žele provjeriti brzinu reakcije. Žele također vidjeti koji su sustavi spremni koji nisu. Međutim, činjenica je da se dešava u jako uskom periodu i da su teoretski mogli predstavljati opasnost za ljude i stanovništvo NATO zemalja, pogotovo Poljske i Estonije, Djelomično Norveška, a prije toga ove godine tijekom ljeta u Rumunjskoj. Naravno, nešto je za što smo svi zabrinuti. Međutim, kompletna situacija je bila pod nadzorom od prve do zadnje sekunde i vjerujem da ono što je Rusija vidjela, kao i svi naši stanovnici, da je NATO bio spreman.

Članice NATO-a su podijeljene oko odgovora dok SAD, Poljska i Baltičke zemlje smatraju da se takvi dronovi odmah trebaju obarati. Druga struja je Njemačka, koja smatra da ipak treba pokazati određenu suzdržanost. Kako vi gledate na to?

Zemlje koje su najviše izložene imaju apsolutno pravo same odlučiti na koji će način one odraditi, odgovoriti na te namjerne provokacije na njihovom teritoriju. Dakle, to je nacionalna odluka. Ono što nas zanima kao NATO je kako bi se takva akcija mogla gledati u sklopu opće eskalacije ili deeskalacije situacije u regiji. Sve što smo vidjeli do sada, znači namjera napada, namjera ofenzive, namjera osvajanja ne postoji. Čak i MiG-ovi koje su ušle u to nisu imali doslovno samo par raketa zrak - zrak, što znači da nije to okupacijska snaga, nego provokacije.

NATO je pokrenuo operaciju 'Istočni stražar'. Što to točno podrazumijeva?

Mi u strateškom zapovjedništvu za transformaciju ubrzamo nabavku sustava senzora, dronova, protudronovskih sustava i sustava za njihovu integraciju. Tako da je to jedan kompletan sustav. Odluka nije samo jedna odluka, e, sad ćemo staviti tu jednu brigadu više. Ne radi se o tome, nego o kompletno punoj slici koja zatvara sve potencijalno slabije ili slabije pokrivene točke do sada u našem sustavu obrane prema istoku.

Kada će to biti spremno?

Neke su stvari već spremne. Nije stvar da neke sustave imamo, neke nemamo. Samo je stvar potencijalne pregrupacije više nekakvih sustava za zračno odvraćanje i zračno opremu. Određeni sustavi protuzračne obrane se prebacuju više na dužinu granice. S time treba sve da ta granica strahovito, strahovito dugačka. U ovom trenutku ćemo se donekle više fokusirati na Baltičke zemlje i na Poljsku, tako da tu ćemo postaviti određene sustave više. Jedan od najvažnijih mjera koje se ubrzavaju i vjerujem da ćemo već imati prva rješenja negdje oko Božića je uvezivanje s bespilotnim sustavima dronova uz velike dijelove granice. To je dio projekta poljskog zida bespilotnih sustava, određene nova rješenja koja mi iz ICT-a dovodimo također među saveznike, ali kažem, nije problem niti je pitanje da li možemo sada staviti 1000 dronova na granicu. Nije to teži dio posla, već je teži dio posla kako ih uvezati u jedinstveni sustav zapovijedanja i nadzora.

Europska unija istovremeno pokreće takozvani zid dronova. Koliko je zapravo povezano to s istočnim stražarima?

Akcije Europske unije više ne bih rekla kupovne naravi, nego operativne naravi. Ono što Europska unija ima bolju mogućnost je taj signal prema obrambenoj industriji, dati im na temelju kojih će oni izgraditi više tvornica, napraviti veće kapacitete, uvesti treću smjenu u nekim tvornicama, otvoriti dodatne mogućnosti. A ono što mi u NATO-u imamo bolje, vjerojatno nego itko drugi, to su planovi. Mi znamo što to treba napraviti sa svima njima.