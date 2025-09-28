Od Bate do Seagala, od Eurovizije do Intervizije: Zašto je Putina skoro strefio šlog?

DAK FAK ILI TAKO NEKAKO /

Za hrvatske izvođače jako dobra vijest. Eurovizija je pred raspadom jer pola članica na toj manifestaciji ne želi više vidjeti Izrael i prijeti bojkotom natjecanja - među njima Njemačka, Nizozemska, Španjolska, Slovenija, Irska i Island. Tako bi se lako moglo dogoditi da iduće godine uz Izrael na Eurosongu nastupe samo Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija što bi od Eurovizije defakto učinilo Jugoviziju a na Jugoviziji smo nekad jako dobro prolazili i često osvajali prva mjesta. I da budemo iskreni već tada smo uhvatili ekstravagantne modne trendove kakvi su kasnije na Eurosongu postali uobičajeni pa je sve što trebamo učinit za pobjedu - ponoviti to isto.

A za sve kojima je dosta dekadentne Eurovizije i nastupa trans ovih i trans onih izvođača izoperiranih uzduž i poprijeko, maestro Putin ove je godine napravio franšizu pod nazivom Intervizija. Ove godine je održana po prvi puta, naravno u Moskvi i na njoj su nastupile zemlje iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Srbije jer Srbija gdje god može sjedi na dvije stolice. Intervizija je trebala biti povratak tradicionalnim konzervativnim vrijednostima, da se zna tko je muško a tko žensko i tko koga i da naravno pobjeđuje Rusija.

Međutim Putina samo što nije strefio šlog kad je vidio da je pobijedio neki klinac iz Vijetnama po imenu Dak Fak ili tako nekako.

Ajde što je iz Vijetnama, nego još i ovo s patkama, pa je onda još i izoperiran i feminiziran i sav kičast da je komotno mogao pobijediti i na Euroviziji. Mali je otišao kući s nagradom od 360 tisuća dolara tako da može dovršiti tranziciju bez obzira u kojem smjeru je krenuo.