Alarmanta situacija u hrvatskim zatvorima: 'Imamo smjesu koja može dovesti do katastrofe'

Novi incident u hrvatskim zatvorima. Zatvorenik u gospićkom pokušao je zapaliti ćeliju. Pravosudni policajci odmah su počeli s evakuacijom i gašenjem vatre, a pozvani su i vatrogasci i Hitna pomoć.

Dvojica policajaca završila su u bolnici nakon čega su pušteni kući. Dvojica zatvorenika prevezena su u gospićku bolnicu, nakon čega je jedan preventivno prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

Ozljede su okarakterizirane kao lakše. A u srijedu su dvojica pravosudnih policajaca napadnuta u zagrebačkom zatvoru. U jednom slučaju policajac je udaren, a u drugom je zatvorenik prijetio improviziranim oružjem. O svemu smo razgovarali s glasnogovornikom Sindikata pravosudne policije Jelenkom Krešom.

Dva odvojena napada u istom danu, koliko su napadi česti?

Pa pravosudna policija se svakodnevno susreće što s napadima, što s prijetnjama. To nam je postalo svakodnevni dio posla i svakodnevnih obaveza. Ne znate kad ćete biti napadnuti i ne znate kad ćete biti izloženi prijetnji, ali to je jednostavno naš naša profesija i naš dio posla s kojima živimo i s kojim radimo.

Što se točno dogodilo u Gospiću i Zagrebu?

Pa u Gospiću smo imali, ajmo to tako reći, sreću u nesreći. U ćeliji smo imali dva zatvorenika. Ovdje nismo imali sada punu ćeliju zatvorenika. Imali smo pravosudne policajce na licu mjesta koji su promptno reagirali, koji su čuli određeno komešanje unutar same ćelije. Kad su otvorili vidjeli su da je podmetnut požar. Požar je normalno kad je došlo do zraka se raširio. Pravosudni policajci ne razmišljajući uopće što i kako, riskirajući svoj život, pristupili su izvlačenju zatvorenika. Prilikom toga su policajci su se nagutao dima, preventivno su otišli na pregled. Zatvorenik je preventivno isto tako poslan na pregled da ne bi bilo nešto nakon toga da se nešto desilo. U Zagrebu, isto tako imamo napad, nema baš neke velike informacije. Sve se to još istražuje. Ne možemo puno o tome ni govoriti jer ne smijemo jer istraga traje. U svakom slučaju, ne samo Zagreb u svim zatvorima u Republici Hrvatskoj imamo situaciju da se pravosudnim policajcima prijeti i da se pravosudnim policajcima napada. Nešto izađe u javnost, veći dio toga ne izađe u javnost. Međutim, stanje je trenutačno takvo da imamo previše zatvorenika premalo pravosudnih policajaca. Imamo jednu smjesu koja može dovesti do katastrofe. Nadamo se da neće.

Spomenuli ste da su se pravosudni policajci nagutali dima, u kakvom su oni stanju?

Oni su sada u dobrom stanju, oporavljaju se. Bili su na tom promatranju. To je sve kako ste već i rekli, okarakterizirana kao lakše tjelesne ozljede. Oni su trenutačno doma odmaraju i uskoro očekujem da će se vratiti ponovno na svoje dužnosti, jer, kako kažem taj je posao takav, da ostavljate iza sebe i ponovo se morate vratiti u svoje radno okruženje. Ponovno morate doći među zatvorenike i ponovno je pitanje hoće li biti napad. Danas, sutra, preksutra, bit će sigurno, samo ne znamo kada i gdje.

Više puta ste upozoravali na brojne probleme? Što očekujete od države?

Pa jesmo. Evo, mene su čak i moji prijatelji počeli kad me vide kažu 'di si jel vas ima'. Koliko jednostavno pričamo o tome i tome svemu upozoravamo. Mi smo upozoravali i prije pa smo optuživani bili kako širimo dezinformacije, kako jednostavno unosimo nemir. Nažalost, nismo spremni. Ušli smo u Europsku uniju, došle su nam granice na naše stvari, dolaze nam sve više zatvorenika. Jednostavno čekamo da Vlada to prepozna. Zadnji zatvor izgrađen je '86. godine. Znači, ako pričamo non-stop o zatvorenicima da žive u lošim uvjetima, u kakvim u kakvim uvjetima rade pravosudni policajci, a i ostali ljudi koji su dio zatvorskog sustava. Znači, puno je problema. Mi ne očekujemo da ministar upali u šestu brzinu treba ući u trinaestu brzinu. Jednostavno, nemamo vremena za čekanje. Nemojmo čekati da se nekom nešto desi da li pravosudnom policajcu ili zatvoreniku. Nebitno, radi se tu o ljudima. Znači, mora se nešto pod hitno napraviti. Znamo da se ne može pravosudni policajac preko noći naći, ali moramo jednostavno vidjeti, što se tiče plaća i motiviranost i ostalo imamo spremne pravosudne policajce. Imamo obučene pravosudne policajce. Međutim, nemamo plaćene pravosudne policajce i pravosudni policajci jednostavno i kroz taj zakon nisu vrednovani onako kako rade i koliko daju sami sebe. Jer zahvaljujući pravosudnoj policiji ovi situacije ne prolaze još uvijek tragično i još uvijek se drže pod kontrolom samo zahvaljujući pravosudnoj policiji. Koliko će to biti i koliko ćemo izdržati, to je pitanje.