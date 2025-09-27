Zatvorenik zapalio ćeliju u Gospiću, doznajemo detalje drame: 'Policajci su se nagutali dima'

Zatvorenik je u četvrtak navečer izazvao požar u ćeliji Zatvora u Gospiću, a samo zahvaljujući brzoj reakciji pravosudnih policajaca spriječena je tragedija.

Više detalja za Net.hr ispričao je Jelenko Krešo, dopredsjednik Sindikata pravosudne policije koji navodi da je drama počela u noćnoj smjeni oko 22.00 sati nakon što je zatvorenik zapalio madrac.

"Pravosudni policajci primijetili su dim i ušli u sobu. Dok su izvlačili madrac, dva policajca nagutala su se dima. Oni i zatvorenik hitno su odvezeni u bolnicu, ali nisu teže ozlijeđenih. Sreća je to da su pravosudni policajci, unatoč činjenici da nas ima malo, brzom intervencijom spriječili tragediju", ispričao nam je Krešo.

Jelenko Krešo Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Dodaje da će istraga utvrditi motiv, no napominje da puno faktora utječe na trenutačno stanje zatvorenika. "Moglo je to biti zbog uvjeta, presude, možda nije dobio neku pogodnost, možda mu nije došla posjeta", objašnjava Krešo.

'Kombinacija za eksploziju i tragediju'

Naš sugovornik upozorava da bi sličnih situacija, nažalost, moglo biti još više. "Zatvori su potkapacitirani, svi su s manjkom tolerancije. I zatvorenici i pravosudni policajci pucaju po šavovima. Nas ima premalo, njih previše - to je kombinacija za eksploziju i tragediju".

Krešo ističe da je Sindikat više puta upozoravao o tim problemima. "Non-stop pričamo o tome, ali baš nema velikog odjeka. Na lageru ne postoji 50 pravosudnih policajaca. Da biste dobili pravosudnog policajca koji može samostalno raditi, trebaju vam gotovo dvije godine. Mi nemamo taj luksuz, nemamo ni dva dana", priča Jelenko Krešo.

Foto: Zeljko Mrsic/pixsell

"Kao papagaji upozoravamo o krahiranju i kolapsu sustava. Ne govorimo to zbog naše promocije, nego zato što će doći do tragedije. Nije bitno s koje strane ona dođe, je li u pitanju zatvorenik ili pravosudni policajac - sve to su ljudski životi", zaključuje Krešo.

Oglasilo se Ministarstvo

O slučaju se priopćenjem u petak oglasilo Ministarstvo pravosuđa.

Naveli su da su odmah nakon izbijanja požara pozvani vatrogasci i Hitna medicinska pomoć te da su pravosudni policajci istovremeno započeli s evakuacijom i gašenjem vatre. Zatvorenike su izveli na vanjsko šetalište, a u prostorije su ih vratili nakon gašenja buktinje, iza 23.00 sati.

Dodaju da su liječnici pogledali policajce koji su gasili vatru i zatvorenike. "Dvojica službenika pravosudne policije zadržana su u bolnici te su danas ujutro otpušteni iz bolnice. Zbog potrebe pružanja daljnje medicinske pomoći, po procjeni hitnog medicinskog tima, dvije osobe lišene slobode prevezene su u Opću bolnicu Gospić te je jedan od njih iz razloga prevencije prevezen u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Procjena je da su ozljede lakše naravi", navelo je Ministarstvo u priopćenju u petak.

