Signalna raketa ozlijedila gošću nakon izlaska iz katedrale

UŽAS U ŠIBENIKU /

Tragedija na svadbi u Šibeniku. Nakon izlaska iz katedrale sinoć je signalna raketa ozlijedila gošću, koja je od posljedica ranjavanja u bolnici preminula. Veselje je zbog slične nesreće zamijenio šok i na svadbi u Makarskoj.

U trenutku se svadbeno slavlje ispred šibenske katedrale pretvorilo u tragediju. Nakon ceremonije svatovi su veselili na Rivi, a ispaljena raketa pogodila je 34 godišnju ženu.