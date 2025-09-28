PROSVJED PROTIV NASILJA /

Predstavnice policije i roditelja otkrile dojmove nakon prosvjeda u Dubravi

Danas su građani zagrebačke Dubrave održali veliki prosvjed protiv maloljetničkog nasilja. Roditelji traže spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina.

Prema službenim inforamcijama na prosvjedu je bilo oko 500 ljudi. U RTL-u Danas razgovarali smo s predstavnicom policije Nikolinom Grubišić Požar i predstavnicom roditelja te organizatoricom prosvjeda "Dubrava za djecu" Helenom Ančić.

"Zaista je bilo puno emocija, tako da se nadam da će u budućnosti biti još bolje", rekla je na početku Ančić.

28.9.2025.
19:54
