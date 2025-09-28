Predstavnice policije i roditelja otkrile dojmove nakon prosvjeda u Dubravi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROSVJED PROTIV NASILJA /

Danas su građani zagrebačke Dubrave održali veliki prosvjed protiv maloljetničkog nasilja. Roditelji traže spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina.

Prema službenim inforamcijama na prosvjedu je bilo oko 500 ljudi. U RTL-u Danas razgovarali smo s predstavnicom policije Nikolinom Grubišić Požar i predstavnicom roditelja te organizatoricom prosvjeda "Dubrava za djecu" Helenom Ančić.

"Zaista je bilo puno emocija, tako da se nadam da će u budućnosti biti još bolje", rekla je na početku Ančić.