Pazite kakve stvari trener Milana govori o Modriću: 'Ostavimo Luku po strani, svi smo zbog toga sretni'

Milan u nedjelju navečer na San Siru dočekuje Napoli, a prije te utakmice najviše se govori o Luki Modriću.

Trener Milana Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije uoči velikog derbija i biranim riječima govorio o hrvatskom kapetanu koji je s 40 godina jedan od najboljih igrača Rossonera.

"Ostavimo Modrića po strani – on je nešto posebno, takvog igrača, nažalost, u nogometu viđamo sve rjeđe. Srećom, on je kod nas, i svi smo zbog toga jako sretni", rekao je Allegri i dodao:

"U ova dva mjeseca otkako je stigao u Milan, pokazao je svoju profesionalnost, skromnost i tehniku i lijepo ga je gledati kako igra. Svima je drago, ali ponavljam žao nam je što na svijetu, nažalost, ima tako malo igrača poput Modrića. Takvi se ne mogu nabrojati ni na prste jedne ruke."

Napoli kao branitelj naslova u peto kolo Serie A ulazi kao vodeći s maksimalnih 12 bodova, dok Milan ima tri boda manje.