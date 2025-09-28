Bobanu se vratilo staro društvo, a pazite što su Boysi napravili

U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo sa 4-1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice.

Nakon pobjeda protiv Hajduka (2-0) i Fenerbahčea (3-1), Dinamo je nastavio pobjednički niz i uvjerljivim slavljem protiv Slaven Belupa.

Golove za "Modre" zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Na Maksimiru je bilo jako zanimljivo. Osim zbivanja na terenu, i na tribinama su snimljene zanimljive scene. Pažnju fotoreportera privukao je Zvonimir Boban koji je gledao utakmicu u društvu Velimira Zajeca.