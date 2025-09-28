SIMBOL JEDNE ERE /

Nije se sramila ni golotinje ni lezbijskih scena: Ikona glume Brigitte Bardot slavi 91. rođendan

Foto: Ascot/cineraid/lira Films
Brigitte Bardot rođena je 28. rujna 1934. godine u Parizu.
Brigitte Bardot (91) je francuska glumica, pjevačica i ikona stila koja je obilježila zlatno doba europskog filma. Rođena je 28. rujna 1934. u Parizu, a svjetsku slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" (1956). 

Do povlačenja iz glume 1973. snimila je više od 40 filmova. Nakon karijere u showbusinessu, posvetila se borbi za prava životinja, osnivši vlastitu fondaciju.

Danas, u 91. godini, živi povučeno u Saint-Tropezu, i dalje ostajući simbol jedne ere i snažna ličnost koja izaziva divljenje, ali i kontroverze, posebno zbog svojih golišavih scena u filmovima.

28.9.2025.
8:55
Lea Obelić
Ascot/cineraid/lira Films
Brigitte Bardot
