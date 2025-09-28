Strava na političkom skupu omiljenog glumca: U stampedu poginulo 36 ljudi, među njima i djeca

Najmanje 36 ljudi poginulo je, a više od 50 je ozlijeđeno u subotu u stampedu na predizbornom skupu koji je organizirao tamilski glumac Vijay, rekao je premijer indijske savezne države Tamil Nadu.

Premijer MK Stalin rekao je da je među poginulima osmero djece i 16 žena.

Politički skup koji je organizirala Vijayjova politička stranka Tamilaga Vettri Kazhagam održan je u okrugu Karuru.

Glumac privlači mase

Vijay, jedan od najpopularnijih glumaca u toj državi zadnja tri desetljeća, privlači velika mnoštva na svojim skupovima otkako je osnovao svoju političku stranku 2024. Vodi kampanju za državne izbore početkom 2026.

Video snimke koje su objavili mjesni mediji pokazuju tisuće ljudi oko velikog vozila na kojem Vijay govori. Tijekom skupa on je ljudima bacao boce s vodom i zatražio pomoć policije kada je situacija izmakla kontroli.

To nije prvi put da je bilo problema na njegovim skupovima. Najmanje šestero ljudi poginulo je nakon prvog sastanka njegove stranke u listopadu prošle godine.