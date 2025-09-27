SJEĆATE LI SE NJE? /

Nije se udavala, a zavela je mnoga poznata lica: Kako se mijenjala Katarina Radivojević

Foto: Davor Puklavec/pixsell
Katarina Radivojević rođena je 29. ožujka 1979. godine u Beogradu.
Katarina Radivojević (46) je srpska filmska i televizijska glumica, rođena 29. ožujka 1979. godine u Beogradu. Najpoznatija je po ulozi Zone u filmu Zona Zamfirova, koja joj je donijela veliku popularnost na Balkanu. Završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i ostvarila niz zapaženih uloga u domaćim serijama i filmovima. Karijeru je gradila i u inozemstvu, uključujući i pokušaje u Hollywoodu. Iako često u središtu medijskog interesa, privatni život drži podalje od javnosti – nije udana i nema djece, a poznato je da je bila u vezama s nekoliko javnih osoba, uključujući Igora Kojića (38) i Benicija del Tora (58).

27.9.2025.
16:15
Lea Obelić
Davor Puklavec/pixsell
Katarina Radivojević
