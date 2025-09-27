Pojavom i karizmom promijenila lice i naličje UFC-a: 'Osjećam se sjajno u bikiniju'

Gotovo dva desetljeća, njezino je lice bilo sinonim za najveće borilačke spektakle na svijetu. Dok su se u kavezu izmjenjivali prvaci i legende, ona je s osmijehom i prepoznatljivom gracioznošću obilježavala runde, postavši ikona jednako prepoznatljiva kao i sami borci. Ona je Arianny Celeste, žena koja je ulogu ring djevojke pretvorila u globalni brend i karijeru vrijednu milijune. No, tko je zapravo Penelope López Márquez, žena koja se krije iza umjetničkog imena, i zašto je krajem 2023. godine odlučila reći zbogom oktogonu koji ju je proslavio?

Od Penelope do Arianny

Rođena 12. studenog 1985. u Las Vegasu, Penelope López Márquez odrasla je u obitelji meksičkih i filipinskih korijena. Nadimak "Arianny" dobila je još kao dijete i on ju je pratio kroz cijeli život. Od malih nogu pokazivala je sklonost sceni – bavila se gimnastikom, plesom i navijanjem, a već s 15 godina zakoračila je u svijet modelinga. Iako je upisala studij fitness menadžmenta i prehrane na Sveučilištu Nevada (UNLV), sudbina joj je namijenila drugačiji put.

Godine 2006. dogodio se prijelomni trenutak. Arianny je debitirala kao ring djevojka za Ultimate Fighting Championship (UFC) na događaju u Hard Rock Hotelu i Casinu. Njezina karizma i profesionalnost odmah su je izdvojile. Već u svojoj prvoj godini, Fighter's Only Magazine proglasio ju je "Ring djevojkom godine", što je bio tek početak njezine dominacije.

Uspon do statusa ikone u UFC-u

Arianny Celeste nije bila samo još jedno lijepo lice pored kaveza. Postala je institucija. Nagradu za najbolju ring djevojku na prestižnim World MMA Awards osvojila je rekordnih šest puta, od čega četiri godine zaredom (2008.-2011.). Njezina dugovječnost u poslu koji se često smatra prolaznim bila je bez presedana. Gotovo 18 godina bila je zaštitno lice UFC-ovih događaja diljem svijeta, od Las Vegasa do Sydneyja, postavši globalno prepoznatljiva zvijezda.

Njezina popularnost rasla je paralelno s popularnošću samog sporta. Dok je UFC od nišnog borilačkog natjecanja prerastao u globalni sportski fenomen, Arianny je postala ključni dio vizualnog identiteta brenda, omiljena među obožavateljima i cijenjena unutar organizacije.

Model, voditeljica i poduzetnica

Shvativši na vrijeme da slavu treba kapitalizirati, Arianny je vješto gradila karijeru i izvan oktogona. Njezina ljepota i popularnost otvorile su joj vrata svijeta visoke mode i medija.

Svjetla reflektora i naslovnice

Postala je jedno od najtraženijih lica u muškim časopisima. Krasila je naslovnice i stranice svjetski poznatih publikacija kao što su Maxim, FHM i Sports Illustrated. Maxim ju je 2010. proglasio "Najzgodnijom UFC Octagon djevojkom" i stavio na naslovnicu, a godinama se nalazila i na njihovoj prestižnoj listi "Hot 100". Vrhunac njezine manekenske karijere bio je kada je pozirala naga za studeno izdanje časopisa Playboy 2010. godine, koje je postalo jedno od najprodavanijih te godine.

Poslovno carstvo i televizijska karijera

Arianny se nije zaustavila samo na modelingu. Okušala se i kao televizijska voditeljica, vodeći UFC-ovu web emisiju "UFC Ultimate Insider" te kao suvoditeljica popularnog automobilističkog reality showa "Overhaulin'". Svoju poduzetničku stranu pokazala je kroz razne projekte – od pokretanja servisa za personalizirane poklon kutije "The Girlfriend Box" do ulaganja u nekretnine, poput uređenja vlastitog Airbnb apartmana u Puerto Vallarti.

Njezino bogatstvo danas se procjenjuje na preko 3 milijuna eura, a sama je priznala da veći dio prihoda ostvaruje izvan UFC-a, ponajviše kroz svoj profil na platformi za odrasle OnlyFans, nekretnine i sponzorstva na društvenim mrežama, gdje je prati preko tri milijuna ljudi.

Kontroverze i privatni život

Karijera duga gotovo dva desetljeća nije mogla proći bez izazova. Godine 2012. našla se u središtu medijske pozornosti zbog uhićenja pod optužbom za obiteljsko nasilje nakon svađe s tadašnjim dečkom. Iako su obje strane iznijele optužbe, slučaj nije narušio njezin status u UFC-u.

Nekoliko godina kasnije, našla se u verbalnom sukobu s tadašnjom UFC prvakinjom Rondom Rousey. Rousey je javno kritizirala plaće ring djevojaka, tvrdeći da su ili one preplaćene ili borci potplaćeni. Celeste joj je uzvratila, nazvavši je "velikom nasilnicom".

Godinama kasnije, Arianny je u intervjuu izjavila da donekle razumije Rondinu kompetitivnu prirodu i želju da bude jedino žensko lice UFC-a, ali da smatra kako njezin pristup nije bio primjeren.

Privatno, Arianny je 2020. godine postala majka, rodivši sina Raidena. Priznala je da je osjećala ogroman pritisak da se vrati u formu samo tri mjeseca nakon poroda, putujući na događaje dok je njezin sin bio beba, te da danas žali što si nije uzela više vremena. Zaručena je za agenta za nekretnine Hamleta Walsha.

Oproštaj od ringa i novo poglavlje

Krajem 2023., tijekom konferencije za medije nakon eventa UFC 296, izvršni direktor Dana White objavio je da se Arianny Celeste, zajedno sa svojom dugogodišnjom kolegicom Brittney Palmer, povlači s pozicije ring djevojke. Za mnoge je to bio kraj jedne ere.

Sama Arianny objasnila je svoju odluku željom za promjenom i osobnim rastom.

"Prerasla sam ulogu ring djevojke. Postala sam žena, postala sam majka i osjetila sam da mora postojati nešto ispunjenije što mogu raditi unutar kompanije," izjavila je.

"Slatko je šetati u bikiniju, ali mogu li to raditi zauvijek i zadržati poštovanje? Nisam sigurna. Dođe vrijeme kada se jednostavno morate pomaknuti dalje."

'Još uvijek se osjećam sjajno u bikiniju'

Nije čekala skrštenih ruku. Sama je osmislila koncept nove emisije i predstavila ga Dani Whiteu. Ideja o putopisnoj emisiji koja bi prikazivala životni stil boraca i zaposlenika UFC-a izvan borilišta odmah je prihvaćena. Time je osigurala svoj ostanak u voljenoj kompaniji, ali u novoj, zrelijoj ulozi. Podrška koju je dobila od Whitea i komentatora Jona Anika potvrdila je njezin status legende unutar organizacije.

Iako je službeno u mirovini, nije u potpunosti zatvorila vrata oktogonu. Na pitanje o mogućem posljednjem nastupu, s osmijehom je poručila:

"Još uvijek se osjećam sjajno u bikiniju. Ako bi fanovi to željeli vidjeti, morat će pitati šefa."

Arianny Celeste uspjela je pretvoriti, kako sama kaže, "novitet u karijeru". Njezina priča nije samo priča o ljepoti, već o inteligenciji, poslovnoj oštroumnosti i sposobnosti da se održi na vrhu u nemilosrdnom svijetu sporta i zabave. Kraljica oktogona možda je odložila svoju krunu, ali njezino nasljeđe ostaje trajno upisano u povijest UFC-a.

