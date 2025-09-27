Od njenog dekoltea zastaje dah: Zgodna crnka izazvala pomutnju u centru Rijeke

Riječani i Riječanke iskoristili su posljednje tople dane za uživanje na otvorenom, a modni izbori jasno su odražavali prijelaz iz ljeta u jesen. I dalje su prevladavali kratki rukavi, a kod muškaraca su kratke hlače još uvijek bile čest izbor.

Brojne dame odlučile su se za elegantne i poslovne kombinacije – suknje, košulje, kao i lepršave haljine koje su dodatno naglasile ležerni ugođaj popodnevnog petka. Neke su se pak odlučile za jednostavan street style, dok su sunčane naočale bile neizostavni modni detalj kod mnogih prolaznika.

Atmosferu s riječke špice zabilježio je objektiv Riportala, koji je uhvatio jako zanimljive kadrove.