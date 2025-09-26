Brutalni prizori kraj Knina: Pauci i Gromovi odmjerili snage, koristili su i FPV dron

Pauci i Gromovi u četvrtak su na vojnom poligonu 'Josip Markić' kraj Knina odradili vojno metodsku-pokaznu vježbu, izvijestilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Cilj vježbe bio je provjeriti uvježbanost mehaniziranog voda iz sastava 3. mehanizirane bojne Pauci i njemu pridodanih snaga. Osim snaga 'plavih', u vježbi je sudjelovala i suprotna strana ('crveni'), koju su činili pripadnici 2. mehanizirane bojne Gromovi ojačani protuoklopnim timom.

Na vježbi su prikazane nove tehnike, procedure i taktike. Bila je dvostrana, što podrazumijeva slobodu manevra igrajućih postrojbi. "Prvi put prikazana je nova obučna infrastruktura koju su vlastitim kapacitetima izgradili pripadnici Gardijske mehanizirane brigade, što će omogućiti još kvalitetniju i realniju obuku pripadnika i postrojbi GMBR-a u nadolazećim danima. Dodatnu realnost vježbi dala je uporaba simulacijskog sustava MILES 2000", piše u priopćenju MORH-a.

Korišteni FPV dronovi

Vježba se sastojala od više radnih točaka koje su obuhvatile napadna i obrambena djelovanja. Korišteni su dronovi za izviđanje i nadzor, FPV dronovi, ali i antidronske puške i antidronska zaštita.

Akcijskim prizorima nazočili su i zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadir Mirko Stošić i zapovjednici te predstavnici više ustrojstvenih cjelina GMBR-a. 'Vježba je zahtijevala fizičke, psihičke i druge napore, no danas ste pokazali da je iza vas višetjedni rad koji neminovno dovodi do uspjeha', poručio je Stošić.

