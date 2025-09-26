TOP 20 najboljih zemalja po kvaliteti života: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska

Što čini neku zemlju idealnim mjestom za život? Je li to visoka plaća, osjećaj sigurnosti, čist zrak ili možda ugodna klima? Odgovor je kompleksan i ovisi o individualnim prioritetima, no globalne analize mogu nam pružiti jasan uvid u to koje države svojim stanovnicima nude najbolje uvjete. Jedan od najcjenjenijih alata za takvu procjenu je Indeks kvalitete života (Quality of Life Index) platforme Numbeo, najveće svjetske baze podataka o životnim standardima koja se temelji na doprinosima samih korisnika. Prema najnovijem izvješću za polovicu 2025. godine, Europa i dalje dominira vrhom ljestvice, no na popisu se nalaze i zemlje s drugih kontinenata koje nude izvanredne uvjete.

Prolistajte galeriju i pogledajte pregled 20 vodećih zemalja, među kojima se, na ponos svih nas, našla i Hrvatska.