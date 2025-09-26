TOP 20 najboljih zemalja po kvaliteti života: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska
403 Forbidden
Što čini neku zemlju idealnim mjestom za život? Je li to visoka plaća, osjećaj sigurnosti, čist zrak ili možda ugodna klima? Odgovor je kompleksan i ovisi o individualnim prioritetima, no globalne analize mogu nam pružiti jasan uvid u to koje države svojim stanovnicima nude najbolje uvjete. Jedan od najcjenjenijih alata za takvu procjenu je Indeks kvalitete života (Quality of Life Index) platforme Numbeo, najveće svjetske baze podataka o životnim standardima koja se temelji na doprinosima samih korisnika. Prema najnovijem izvješću za polovicu 2025. godine, Europa i dalje dominira vrhom ljestvice, no na popisu se nalaze i zemlje s drugih kontinenata koje nude izvanredne uvjete.
Prolistajte galeriju i pogledajte pregled 20 vodećih zemalja, među kojima se, na ponos svih nas, našla i Hrvatska.