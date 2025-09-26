I MI SMO NA LISTI! /

TOP 20 najboljih zemalja po kvaliteti života: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska

TOP 20 najboljih zemalja po kvaliteti života: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska
Foto: Pexels
Ovaj sveobuhvatni indeks ne temelji se samo na jednom faktoru, već na složenoj analizi osam ključnih pokazatelja koji zajedno oblikuju sliku svakodnevnog života. To su: indeks kupovne moći (viši je bolji), indeks sigurnosti (viši je bolji), indeks zdravstvene zaštite (viši je bolji), indeks troškova života (niži je bolji), omjer cijene nekretnina i prihoda (niži je bolji), indeks vremena provedenog u prometu (niži je bolji), indeks zagađenja (niži je bolji) te indeks klime (viši je bolji). Kombinacijom ovih faktora kroz empirijsku formulu, Numbeo generira jedinstvenu ocjenu za svaku zemlju, pri čemu viša vrijednost indeksa ukazuje na bolju ukupnu kvalitetu života.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Što čini neku zemlju idealnim mjestom za život? Je li to visoka plaća, osjećaj sigurnosti, čist zrak ili možda ugodna klima? Odgovor je kompleksan i ovisi o individualnim prioritetima, no globalne analize mogu nam pružiti jasan uvid u to koje države svojim stanovnicima nude najbolje uvjete. Jedan od najcjenjenijih alata za takvu procjenu je Indeks kvalitete života (Quality of Life Index) platforme Numbeo, najveće svjetske baze podataka o životnim standardima koja se temelji na doprinosima samih korisnika. Prema najnovijem izvješću za polovicu 2025. godine, Europa i dalje dominira vrhom ljestvice, no na popisu se nalaze i zemlje s drugih kontinenata koje nude izvanredne uvjete.

Prolistajte galeriju i pogledajte pregled 20 vodećih zemalja, među kojima se, na ponos svih nas, našla i Hrvatska.

26.9.2025.
13:24
Antonela Ištvan
Pexels
ZemljaNumbeo2025EuropaHrvatskaNajbolje Zemlje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
I MI SMO NA LISTI! /
TOP 20 najboljih zemalja po kvaliteti života: Pogledajte na kojem je mjestu Hrvatska