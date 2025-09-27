Prava riznica zdravlja: Ovih 28 prehrambenih navika iz cijelog svijeta mogu vam promijeniti život

Gotovo trećina svjetske populacije ima indeks tjelesne mase klasificiran kao prekomjerna težina ili pretilost. Iako znanstvenici još ne razumiju u potpunosti sve čimbenike koji dovode do pretilosti, prehrana i način života igraju značajnu ulogu, uz genetiku, okoliš, pa čak i ravnotežu crijevne mikroflore. Prekomjerna težina ili pretilost izlaže nas većem riziku od drugih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, određenih vrsta raka i prerane smrti, piše Greatist.

Istraživanje globalnih jelovnika ne samo da obogaćuje naše nepce, već nam može pružiti i vrijedne lekcije o tome kako jesti za optimalno zdravlje i dugovječnost. Krenimo na kulinarsko putovanje i u galeriji otkrijmo neke od najzdravijih prehrambenih navika koje možemo usvojiti.