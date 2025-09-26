PRIJE 14 GODINA /

Zaljubljeni preko ušiju feštali su sve do jutra: S ovog para nitko nije skidao pogled

Zaljubljeni preko ušiju feštali su sve do jutra: S ovog para nitko nije skidao pogled
Foto: Emeđimurje
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok se današnji izlasci sve više organiziraju uz unaprijed odabrane playlistove s TikToka, 2011. godine bila je drugačija priča. Paladin u Čakovcu tada je bio epicentar noćnog života Međimurja, mjesto koje je svakog vikenda okupljalo stotine mladih željnih plesa. 

Ono što se posebno razlikovalo u odnosu na danas je modni stil. Uske traperice s niskim strukom, visoke pete, kožne jakne i topići krasili su tadašnje “it” djevojke dok su dečki najčešće nosili košulje s uzorcima, print-majice i klasične traperice. Selfie štapovi tada još nisu bili stvar, ali osmijeh ispred objektiva bio je iskren. 

Kako je luda zabava izgledala prije 14 godina prisjetio se portal eMeđimurje

26.9.2025.
22:40
Hot.hr
eMeđimurje
čakovecDisko2011. GodinaGalerija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE 14 GODINA /
Zaljubljeni preko ušiju feštali su sve do jutra: S ovog para nitko nije skidao pogled