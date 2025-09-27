Zanosne dame plijenile pažnju na prosvjedu protiv obveznog vojnog roka

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu danas je održan prosvjed protiv ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Skup je organizirao Centar za ekonomsko obrazovanje, uz podršku više civilnih inicijativa, uključujući i Mrežu Mladih. Okupili su se brojni građani, a među njima bilo je i mnoštvo ljepotica koje su podržale inicijativu.

Poruka okupljenih bila je jasna – prisilna vojna služba nije rješenje za sigurnosne izazove s kojima se zemlja suočava. Organizatori ističu kako vojni rok nije samo nepotreban, već i nepravedan. Također su podsjetili da u Domovinskom ratu nije bilo opće mobilizacije, već su zemlju branili dragovoljci. Naglasili su i ustavnu zabranu nametanja obveza temeljenih na spolu.

"Ne možete mladim muškarcima nametnuti vojnu obvezu samo zato što su muškarci. To je protivno temeljnim načelima jednakosti", rekli su, povlačeći paralelu s idejom da bi žene prisilno morale raditi u vrtićima – što bi, kako navode, bilo jednako nepravedno.

Kritika je upućena i na račun uvjeta koji se nude ročnicima. "Vlada nudi 900 eura mjesečno za služenje vojnog roka, dok se sezonski radnici u turizmu plaćaju i više, uz smještaj i hranu. Osim toga, ročnici ostaju u pričuvi do 55. godine", upozorili su organizatori. Predstavnici Mreže Mladih naglasili su kako mladi nisu bili uključeni u donošenje odluka o vojnom roku.

"Nitko nas ništa nije pitao. Ne želimo obvezni vojni rok. Želimo ulaganje u obrazovanje, mentalno zdravlje i razvoj, a ne militarizaciju društva. Ulažite u nas, ne u bombe. Nismo topovsko meso. Trebamo nadu, a ne strah. Mladi trebaju biti partneri, a ne objekti politike", poručili su.