Hod za život održan u Varaždinu: Među okupljenima Željka Markić i njezin suprug

U Varaždinu je u subotu četvrtu godinu zaredom održan Hod za život, javlja Varadžinski.hr.

Sve je počelo kod Starog grada, a okupilo se nekoliko stotina ljudi, a među njima bili su Željka Markić i njezin suprug Tihomir Markić.

'Ove godine hodamo za svaku majku, za svako dijete, za svako srce koje još kuca pod majčinim srcem – da nikad ne utihne! Svatko od nas ima društvenu odgovornost reći da se protivi prekidanju života nerođene djece! Ne možeš biti nekome uzor i humanist, a istovremeno podržavati zakon koji dopušta usmrćivanje života u majčinoj utrobi', istakuli su okupljeni na današnjem Hodu za život, prenosi Varaždinski.hr.

