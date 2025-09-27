ČETVRTU GODINU ZAREDOM /

Hod za život održan u Varaždinu: Među okupljenima Željka Markić i njezin suprug

Hod za život održan u Varaždinu: Među okupljenima Željka Markić i njezin suprug
Foto: Igor Soban/pixsell
1 /18
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Varaždinu je u subotu četvrtu godinu zaredom održan Hod za život, javlja Varadžinski.hr.

Sve je počelo kod Starog grada, a okupilo se nekoliko stotina ljudi, a među njima bili su Željka Markić i njezin suprug Tihomir Markić

'Ove godine hodamo za svaku majku, za svako dijete, za svako srce koje još kuca pod majčinim srcem – da nikad ne utihne! Svatko od nas ima društvenu odgovornost reći da se protivi prekidanju života nerođene djece! Ne možeš biti nekome uzor i humanist, a istovremeno podržavati zakon koji dopušta usmrćivanje života u majčinoj utrobi', istakuli su okupljeni na današnjem Hodu za život, prenosi Varaždinski.hr

U galeriji pogledajte kako je izgledao Hod za život

27.9.2025.
13:47
danas.hr
Igor Soban/pixsell
VaraždinHod Za životŽeljka Markić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČETVRTU GODINU ZAREDOM /
Hod za život održan u Varaždinu: Među okupljenima Željka Markić i njezin suprug