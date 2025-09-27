Pogledajte što je ostalo od luksuznih automobila nakon požara kraj Požege: Sve je uzrokovao hibrid?

U Alagincima kod Požege u subotu ujutro planuo je požar u garaži gdje je izgorjelo nekoliko vozila vlasnika tvrtke Color emajl, a požar su ugasili vatrogasci požeške Javne vatrogasne postrojbe.

Požega.eu doznaje da je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila poduzetnika Gorana Šutala. Također neslužbeno doznaju da je požar uzrokovalo hibridno vozilo.

"Požar je ugašen. Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara", kratko su izvijestili iz Policijske uprave požeško- slavonske.

Na intervenciju su upućeni vatrogasci JVP Grada Požege koji su požar i ugasili.

Prema neslužbenim informacijama, viličarima se pokušavaju spasiti ostala vozila koja požar još uvijek nije u potpunosti uništio. U garaži se nalazilo i jedno hibridno vozilo, potvrdili su.