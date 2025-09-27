VATROGASCI NA TERENU /

Buktinja kod Požege: Gore skupocjeni automobili poznatog poduzetnika

Foto: D.k./požega.eu

Vatrogasci su pojurili na lice mjesta, a u tijeku je gašenje

27.9.2025.
8:14
Erik Sečić
D.k./požega.eu
Požar je izbio u subotu oko 6.30 u garaži u naselju Alaginci kod Požege, izvijestio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske. 

Požegom su odzvanjale vatrogasne sirene, a nad sjevernim dijelom grada sukljao je tamni dim, javlja portal Požega.eu

Foto: D.k./požega.eu

Gore skupocjeni automobili 

Isti portal doznaje da je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila poduzetnika Gorana Šutala, vlasnika tvrtke Color emajl. Također neslužbeno doznaju da je požar uzrokovalo hibridno vozilo. 

Foto: D.k./požega.eu

Vatrogasci su pojurili na lice mjesta, a u tijeku je gašenje. Na terenu su i viličari koji pokušavaju spasiti ostala vozila prije nego što ih buktinja u potpunosti uništi. 

Foto: D.k./požega.eu

