Buktinja kod Požege: Gore skupocjeni automobili poznatog poduzetnika
Vatrogasci su pojurili na lice mjesta, a u tijeku je gašenje
Požar je izbio u subotu oko 6.30 u garaži u naselju Alaginci kod Požege, izvijestio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske.
Požegom su odzvanjale vatrogasne sirene, a nad sjevernim dijelom grada sukljao je tamni dim, javlja portal Požega.eu.
Gore skupocjeni automobili
Isti portal doznaje da je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila poduzetnika Gorana Šutala, vlasnika tvrtke Color emajl. Također neslužbeno doznaju da je požar uzrokovalo hibridno vozilo.
Vatrogasci su pojurili na lice mjesta, a u tijeku je gašenje. Na terenu su i viličari koji pokušavaju spasiti ostala vozila prije nego što ih buktinja u potpunosti uništi.
