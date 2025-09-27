Buktinja kod Požege: Gore skupocjeni automobili poznatog poduzetnika

Požar je izbio u subotu oko 6.30 u garaži u naselju Alaginci kod Požege, izvijestio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske.

Požegom su odzvanjale vatrogasne sirene, a nad sjevernim dijelom grada sukljao je tamni dim, javlja portal Požega.eu.

Foto: D.k./požega.eu

Gore skupocjeni automobili

Isti portal doznaje da je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila poduzetnika Gorana Šutala, vlasnika tvrtke Color emajl. Također neslužbeno doznaju da je požar uzrokovalo hibridno vozilo.

Foto: D.k./požega.eu

Vatrogasci su pojurili na lice mjesta, a u tijeku je gašenje. Na terenu su i viličari koji pokušavaju spasiti ostala vozila prije nego što ih buktinja u potpunosti uništi.

Foto: D.k./požega.eu

POGLEDAJTE VIDEO: Crnogorci u vatrenom obruču! Hrvatska im poslala kanadere: 'Ponosna na svoju zemlju!'