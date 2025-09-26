DRAMATIČNI PRIZORI /

Horor snimka pakla na pruzi: Vlak iskočio iz tračnica, buktinja zahvatila 18 vagona

Horor snimka pakla na pruzi: Vlak iskočio iz tračnica, buktinja zahvatila 18 vagona
×
Foto: X/screenshot

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vide dramatični prizori buktinje i gustog, crnog dima koji suklja iz vagona

26.9.2025.
11:05
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlak koji je prevozio gorivo u petak ujutro iskočio je iz tračnica u ruskoj Smolenskoj regiji, a potom je izbio požar na 18 vagona, piše portal Liga.net

Prometna nesreća dogodila se između stanica Rudnja i Holinki dok je prugom prelazio kamion. Strojovođa je pokušao zakočiti, ali razmak je bio prekratak. 

Šire se snimke 

Nakon sudara, lokomotiva i 18 vagona s benzinom iskočili su iz tračnica i zapalili se, a strojovođa i njegov pomoćnik zadobili su ozljede i završili u bolnici. Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vide dramatični prizori buktinje i gustog, crnog dima koji suklja iz vagona. 

Na lice mjesta pristigla su spasilačke i vatrogasne službe. Željeznički promet je obustavljen, a nakon očevida trebalo bi se znati više detalja i okolnosti nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dvanaest minuta ruskih MIG-ova nad Estonijom – NATO traži odgovor, Rusija sve demantira!

RusijaVlak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMATIČNI PRIZORI /
Horor snimka pakla na pruzi: Vlak iskočio iz tračnica, buktinja zahvatila 18 vagona