Horor snimka pakla na pruzi: Vlak iskočio iz tračnica, buktinja zahvatila 18 vagona

Vlak koji je prevozio gorivo u petak ujutro iskočio je iz tračnica u ruskoj Smolenskoj regiji, a potom je izbio požar na 18 vagona, piše portal Liga.net.

Prometna nesreća dogodila se između stanica Rudnja i Holinki dok je prugom prelazio kamion. Strojovođa je pokušao zakočiti, ali razmak je bio prekratak.

Šire se snimke

Nakon sudara, lokomotiva i 18 vagona s benzinom iskočili su iz tračnica i zapalili se, a strojovođa i njegov pomoćnik zadobili su ozljede i završili u bolnici. Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vide dramatični prizori buktinje i gustog, crnog dima koji suklja iz vagona.

🚨 BREAKING: In Smolensk, a truck knocked a freight train off the rails — the train was carrying fuel tankers



The truck driver drove onto a railway crossing in front of the approaching train. The locomotive engineer tried to apply emergency brakes, but there wasn’t enough… pic.twitter.com/CtJ1QZZ961 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Na lice mjesta pristigla su spasilačke i vatrogasne službe. Željeznički promet je obustavljen, a nakon očevida trebalo bi se znati više detalja i okolnosti nesreće.

