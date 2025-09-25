Milisekunde ga dijelile od smrti: Pogledajte kako je pobjegao medvjedu koji je rastrgao ženu

Nadzorne kamere u ruskom gradu Petropavlovsk-Kamčatski u četvrtak su snimile nevjerojatan trenutak u kojem je muškarac uspio pobjeći medvjedu i izbjeći sigurnu smrt, piše Daily Mail.

Vidi se kako se medvjed šulja duž ograde i prilazi muškarcu koji stoji ispred parkiranih automobila. Čim je spazio životinju, munjevito je reagirao i kroz stražnja vrata ušao u svoju Toyotu.

Milliseconds SAVED a man in Russia as he jumped into a car to escape a bear attack



Later, the same bear killed a woman near a school in Petropavlovsk-Kamchatsky



Uspio je zatvoriti vrata točnu u trenutku kada se zvijer podignula na stražnje noge i krenula udarati po vozilu. Medvjed je nekoliko sekundi drmao auto, razbio prozor i grebao stakla, a potom se na sve četiri uputio prema drugim parkiranim vozilima.

Ubio staricu, ranio dječaka

Isti predator rastrgao je umirovljenicu (84) na sportskom igralištu u blizini vrtića u samom srcu grada. Staricu su hitno prebacili na intenzivnu njegu, ali nije joj bilo spasa. "Unatoč pokušajima reanimacije, pacijentica je preminula", istaknuli su iz regionalnog ministarstva zdravstva i izrazili sućut njenoj obitelji.

Medvjed je također brutalno napao 12-godišnjeg dječaka u blizini sportskog centra - progonio ga je i bacio se na njegov ruksak. Dječak je pao i zadobio ozljede sljepoočnice i koljena. Uspio je preživjeti samo zato što se pravio mrtav.

Službenici za zaštitu divljih životinja na kraju su ipak uspjeli locirati i ubiti medvjeda. Međutim, među stanovnicima vlada strah jer vlasti nisu ranije reagirale i spriječile zvijer da se približi centru grada, koji je inače "pod opsadom smeđih medvjeda" - zabrinuti građani vidjeli su još barem dva medvjeda na ulicama.

