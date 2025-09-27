OVO NISTE MOGLI VIDJETI NA TV-U /

Uzavrela atmosfera na Poljudu: Misteroizne navijačice privukle pažnju

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell
Hajduk se u nedjelju na svom Poljudu vratio pobjedama, a na tribinama je fotoreporter PIXSELL-a snimio zanimljive prizore
Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su Poljudu u utakmici osmog kola HNL-a pobijedili Lokomotivu s 2-0 (1-0).

Pogodak za 1-0 postigao je Ante Rebić u 18. minuti, dok je u 85. Anthony Kalik bio strijelac za 2-0. Bio je to prvi Rebićev pogodak u dresu Hajduka, ali i prvi u HNL-u  nakon 12 godina i četiri mjeseca kada je bio strijelac kao igrač Splita.

Prije ove pobjede Hajduk je imao niz od tri prvenstvene utakmice bez slavlja. Remizirao je s Rijekom, a potom je gubio od Varaždina i Dinama. Privremeno se Hajduk opet bodovno izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice, ali Dinamo ima utakmicu manje. Lokomotiva je četvrta i ima četiri boda manje od vodećeg dvojca.

Utakmica je odigrana pred nešto manje od 17 tisuća gledatelja, a u galeriji pogledajte kakve je prizore i zanimljivosti snimio fotoreporter PIXSELL-a.

27.9.2025.
22:53
SPORTSKI.NET
Ivana Ivanovic/pixsell
