Uzavrela atmosfera na Poljudu: Misteroizne navijačice privukle pažnju

Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su Poljudu u utakmici osmog kola HNL-a pobijedili Lokomotivu s 2-0 (1-0).

Pogodak za 1-0 postigao je Ante Rebić u 18. minuti, dok je u 85. Anthony Kalik bio strijelac za 2-0. Bio je to prvi Rebićev pogodak u dresu Hajduka, ali i prvi u HNL-u nakon 12 godina i četiri mjeseca kada je bio strijelac kao igrač Splita.

Prije ove pobjede Hajduk je imao niz od tri prvenstvene utakmice bez slavlja. Remizirao je s Rijekom, a potom je gubio od Varaždina i Dinama. Privremeno se Hajduk opet bodovno izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice, ali Dinamo ima utakmicu manje. Lokomotiva je četvrta i ima četiri boda manje od vodećeg dvojca.

