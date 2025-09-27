Jedna od najbogatijih YouTuberica ispisala povijest jednim podatkom

Lilly Singh (37) je kanadska producentica, komičarka, autorica i bivša YouTube zvijezda koja je svjetsku popularnost stekla pod imenom ||Superwoman||. Rođena je 1988. godine u Torontu, a karijeru je započela objavljivanjem humorističnih videa koji su često prikazivali svakodnevne situacije iz perspektive djece imigranata. Osim što je postala jedna od najuspješnijih YouTuberica, Singh je ispisala povijest kao prva otvoreno biseksualna žena i prva osoba južnoazijskog podrijetla koja je vodila kasnovečernji talk show na jednoj od glavnih američkih televizijskih mreža – NBC-u. Aktivna je zagovornica mentalnog zdravlja, ravnopravnosti i LGBTQ+ prava, a svoj utjecaj koristi za širenje pozitivnih poruka i podrške zajednicama koje su često marginalizirane.