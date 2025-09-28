Svi pričaju o ženi koja je zasjenila sport i postala slavna: 'Playboy mi je bio zlatna prilika'

Kad se u oktogonu pojavila Brittney Palmer, ni najžešći, najpopularniji, najbolji borci nisu mogli ukrasti svu pažnju. Slavna UFC ring djevojka, Playboyjeva ljepotica i umjetnica, godinama je žarila i palila svojom pojavom. Prije dvije godine se povukla, ali i dan danas se priča o njoj i mjerilo je standarda kad se govori i raspravlja o ring djevojkama.

Kada se spomene ime Brittney Palmer, prva asocijacija za milijune obožavatelja diljem svijeta je blještavilo UFC-ovog oktogona, osmjeh koji je pratio najveće borce na njihovom putu do pobjede i titula jedne od najprepoznatljivijih "ring djevojaka" u povijesti mješovitih borilačkih vještina.

No, svesti njezinu karijeru i životnu priču samo na tu ulogu bilo bi duboko pogrešno. Palmer je renesansna žena modernog doba: međunarodno priznata umjetnica, model, filantrop i ikona koja je krajem 2023. godine, na vrhuncu slave, odlučila okrenuti novu stranicu, ostavljajući iza sebe naslijeđe koje je puno kompleksnije od onoga što se vidjelo pod svjetlima reflektora.

Neočekivani put do slave

Rođena 24. lipnja 1987. u San Diegu, Brittney Alexis Palmer odrasla je u Arizoni, gdje je od malih nogu pokazivala talent za scenski nastup. Već s dvije godine počela je plesati, a kao tinejdžerica nastupala je u prestižnim predstavama, bila je navijačica, predsjednica učeničkog vijeća pa čak i okrunjena titulom Miss Teen Glendale Arizona. Njezin put vodio ju je u Las Vegas, epicentar svjetske zabave, gdje je kao plesačica nastupala u slavnim show programima poput "Jubilee" u hotelu Bally's i "X Burlesque" u Flamingu.

Život joj se, međutim, drastično promijenio nakon teške prometne nesreće koja ju je prikovala za krevet. Upravo je u tom periodu oporavka pronašla utjehu i novu strast – slikarstvo. Preselila se u Los Angeles i upisala studij povijesti umjetnosti i klasičnog portretiranja na prestižnom sveučilištu UCLA, gdje je usavršila rad s akrilima, uljima i aerosolima. Taj neočekivani zaokret postat će temelj njezine druge, jednako uspješne karijere.

Paralelno s razvojem umjetničke crte, Palmer je 2007. godine ušla u svijet MMA-a, prvo kao "ring djevojka" za organizaciju WEC (World Extreme Cagefighting). Kada se WEC spojio s UFC-om, Palmer je prešla na najveću svjetsku pozornicu i debitirala na događaju UFC 125, prvog dana 2011. godine. Nije dugo trebalo da postane miljenica publike i zaštitno lice organizacije.

Kraljica oktogona i rivalstvo koje je zapalilo fanove

U svijetu gdje su borci glavne zvijezde, Brittney Palmer uspjela je izgraditi vlastiti zvjezdani status. Njezina karizma i profesionalnost donijele su joj pet titula "Ringcard Girl of the Year" na prestižnoj dodjeli World MMA Awards – 2012., 2013., 2019., 2022. i 2023. godine. Ipak, jedna od tih pobjeda odjeknula je snažnije od svih ostalih i postala dio UFC folklora.

Godine 2012., Palmer je osvojila svoju prvu titulu i time prekinula dugogodišnju dominaciju svoje kolegice i jednako popularne Arianny Celeste. U subotu ujutro smo pisali o Arianny Celeste kroz galeriju.

Ta je pobjeda izazvala pravi mali "rat fanova" na internetskim forumima i društvenim mrežama. Obožavatelji obiju djevojaka strastveno su branili svoje favoritkinje, a rasprave o tome tko je zaslužio nagradu trajale su tjednima. Bio je to dokaz koliki su utjecaj i popularnost Palmer i Celeste imale unutar sporta. Unatoč internetskom rivalstvu njihovih pristaša, Brittney i Arianny u stvarnom su životu bile i ostale bliske prijateljice i kolegice koje su zajedno obilježile cijelu jednu eru UFC-a.

Njezina popularnost prešla je granice oktogona. U ožujku 2012. godine pojavila se na naslovnici časopisa Playboy, postavši tek treća "ring djevojka" kojoj je to pošlo za rukom, nakon Rachelle Leah i Arianny Celeste.

"Biti studentica umjetnosti znači biti naviknuta na golotinju, tako da nisam oklijevala kada mi je Playboy prišao. To je bila zlatna prilika", izjavila je tada, dodavši kako je imala punu podršku obitelji i prijatelja.

Umjetnost kao strast

Iako je obišla svijet s UFC-om, Palmer nikada nije zapostavila svoju prvu ljubav – umjetnost. Njezina platna, koja često prikazuju ikone pop kulture, glazbenike i borce, izlagana su u najprestižnijim galerijama od Los Angelesa i Miamija do Hong Konga i Milana. Njezini radovi stajali su uz bok djelima velikana poput Pabla Picassa, Andyja Warhola i Damiena Hirsta.

Svoj talent iskoristila je i u humanitarne svrhe, prikupivši više od 100.000 dolara donacija prodajom svojih slika na aukcijama za organizacije kao što su AMFAR, UNICEF i zaklada "Born This Way" Lady Gage. Njezina povezanost s UFC-om nastavila se i na umjetničkom planu. Dizajnirala je majice za borce poput Conora McGregora i Jona Jonesa, surađivala s brendom Reebok na UFC kolekcijama i najavila planove za slikanje velikog murala povodom jubilarnog događaja UFC 300.

"Uvijek ću na neki način biti u tom svijetu, slikajući borce, jer imam sjajan odnos s UFC-om i iskreno ću i dalje pratiti borbe", objasnila je.

Odlazak na vrhuncu: 'Bilo je vrijeme'

U prosincu 2023., na dodjeli World MMA Awards, netom nakon što je primila svoju petu nagradu za "Ringcard Girl of the Year", Brittney Palmer uzela je mikrofon i objavila vijest koju nitko nije očekivao. "Nema boljeg trenutka za reći ovo. Nakon 16 godina u UFC-u, odlučila sam se povući. Ovaj vikend bit će moj posljednji događaj i apsolutno sam zahvalna na ovom nezaboravnom iskustvu", rekla je pred iznenađenom publikom.

Njezina odluka nije bila ishitrena.

"Imam 36 godina. Uvijek sam govorila da ću, jednom kada se moja umjetnička karijera izjednači s karijerom u UFC-u i kada se neću moći jednako posvetiti objema, morati donijeti odluku. Jednostavno je bilo vrijeme. To osjetite", otkrila je kasnije u intervjuu.

Odluka je bila toliko osobna da za nju nije znao ni predsjednik UFC-a, Dana White. Palmer ga je pokušala dobiti telefonom kako bi mu priopćila vijest, no nije joj odgovarao.

"Valjda će morati saznati na dodjeli nagrada", pomislila je. Kada ga je napokon povukla sa strane iza pozornice i rekla mu da se povlači, bio je šokiran, ali joj je pružio punu podršku. "Bio je uzbuđen zbog mene. Mislim da je pretpostavljao da će se to dogoditi jednog dana. Ne možemo biti tamo zauvijek."

Priznala je da se nakon odlaska suočila s krizom identiteta.

"To je ono što sam poznavala tako dugo. Tko sam ja bez toga? Sada se moram usredotočiti na ono što slijedi i kako ću sve uravnotežiti."

Brittney Palmer napustila je oktogon kao legenda, ne samo zbog svoje ljepote, već zbog svoje inteligencije, talenta i hrabrosti da slijedi svoje strasti. Njezina priča je inspiracija – dokaz da je moguće biti ikona u jednom svijetu i istovremeno graditi potpuno drugačiji, jednako uspješan identitet. Dok je era Brittney Palmer u UFC-u završena, era Brittney Palmer, umjetnice, tek je započela.

