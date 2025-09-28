Ivan Erslan izgubio treću UFC borbu: Koštao ga prijelomni trenutak

Ivan Erslan (33, 14-6, 1 NC), jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, doživio je jutros po našem vremenu treći poraz u elitnom UFC-u. Na priredbi UFC Fight Night u australskom Perthu bolji je bio domaći predstavnik Jimmy Crute (29, 14-4-2), koji je slavio prisiljavanjem na predaju - "neck crank" submissionom - nakon tri minute i 19 sekundi borbe. Erslanu je u kutu bio i njegov ugledni trener Dražen Forgač Forgy iz American Top Teama, priznatog MMA kluba iz Zagreba.

Dominacija u parteru

Ulazak u meč najavljivan je kao dvoboj u kojem Erslan može pokazati prednost u stojci, a početak je potvrdio tu prognozu. Hrvatski borac pogađao je snažnim udarcima u glavu, dok je Crute tražio ritam kroz seriju niskih udaraca.

Prijelomni trenutak stigao je nakon jedne razmjene u kojoj je Crute iskoristio prostor, srušio Erslana i prebacio borbu u parter. Iako se Erslan dva puta uspio podići uz ogradu, australski borac nije popuštao. Popeo mu se na leđa, pokušao gušenje, izgubio poziciju, ali brzo povratio kontrolu i zaključao “neck crank” koji je natjerao Erslana na tapkanje.

Treći neuspjeh u UFC-u

Ovo je za Erslana ukupno šesti poraz u karijeri, a treći zaredom u UFC-u nakon Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga. Još uvijek je bez pobjede u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Crute je, s druge strane, došao do 14. profesionalne pobjede i upisao šesti trijumf pod okriljem UFC-a, dodatno učvrstivši status jednog od glavnih australskih aduta u poluteškoj kategoriji.

